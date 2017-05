El mensaje con el que Uribe pide perdón a las madres de Soacha

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez dio a conocer un comunicado en el que da cuenta del mensaje que leS envió a las madres de Soacha en la audiencia de conciliación programada ayer y a la cual no asistió.

En el mensaje pide perdón, pero afirma: "Siempre he asistido a las audiencias convocadas por la Corte".

"Si mis palabras ofendieron a las madres les pido perdón. Las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la Presidencia, aunque mis palabras no refieren a ellas, les pido perdón. A las madres que estuvieron en la reunión de la Presidencia también les pido perdón", dice.

Sin embargo, afirma que en el trino donde escribió que algunas de las madres le habían reconocido que sus hijos habían cometido actos delicuenciales, -por el cual inició el proceso-, correspondió a lo que escuchó en la reunión con algunas de ellas.

"Si esas palabras ofenden a las madres, repito, les pido perdón. He sido muy claro que esos asesinatos, como asesinato alguno, no tienen justificación, y que debe haber la más severa sanción" agregó.

Ahora, la audiencia de conciliación quedó programada para el 18 de mayo en los estrados de la Corte Suprema de Justicia.