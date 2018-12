El mensaje de Navidad de Iván Duque para los colombianos

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, envió un mensaje de Navidad a todo el país, invitando a los colombianos a construir una Colombia grande, en donde primen los valores, la solidaridad y la perseverancia.

“En esta Navidad me dirijo a ustedes para hablarles desde el fondo del corazón. No como presidente, sino como padre de familia, como esposo, como hijo, como un colombiano más. Tengo esta oportunidad y la quiero aprovechar para invitarlos a todos, sea cual sea su creencia religiosa, a ser parte de un sueño común: el de construir una Colombia grande con oportunidades para todos”, señaló Duque.

El primer mandatario también indicó que los valores deben unir a los más de 47 millones de colombianos para hacer posible esa Colombia grande, en donde la unión permita hacer un país en donde quepamos todos.

“Lo que quiero es que lo que dependa de cada uno de nosotros, lo hagamos bien, con amor por todo lo que nos hace colombianos. Ser solidarios nos hace colombianos. Cualquiera que se lo proponga es capaz de cambiarle para bien el día a otro compatriota o incluso cambiarle para bien la vida al que lo necesita”, indicó Duque.

En ese sentido, el presidente aseguró que así como muchos colombianos podrán tener la fortuna de celebrar esta navidad en familia, muchos otros no lo podrán hacer ni tendrán alegría, regalos y felicidad. Además, aseguró que se le debe tender la mano al colombiano, pero también se debe hacer lo mismo por los venezolanos que pasan por una compleja situación.

“De eso no nos podemos olvidar en ningún momento, porque necesitamos un país donde todos, absolutamente todos, quepamos y tengamos la posibilidad de vivir tranquilos, con equidad, dignidad y felicidad. La prioridad debe ser siempre los pobres, los desposeídos, los olvidados, los vulnerables. Yo sé que vivimos en un país con muchas personas que pueden y quieren ayudar al colombiano, pero también al venezolano que, por primera vez, está lejos de su casa, de su familia, de su hogar”, manifestó Duque.

El presidente también destacó que la perseverancia también nos hace colombianos y que a pesar de las dificultades, siempre logramos sobreponernos, algo que revela la capacidad de resiliencia y de transformar las adversidades en oportunidades.

“Ser honestos también nos hace colombianos. Somos muchos más los que hemos escogido el camino de la legalidad y del cumplimiento de la ley con respeto a los demás. Sin embargo, esos pocos que han optado por la violencia y la criminalidad logran causar mucho daño y, por eso, tenemos que hacer lo necesario para que siempre triunfe la cultura de la legalidad”, dijo.

Duque también invitó a los colombianos a tener presentes los valores para servirle a todo un país, en donde el objetivo es lograr el bien común para todos los ciudadanos, en donde la prioridad es construir, proponer y no caer en las agresiones.

“Sigamos construyendo, no destruyendo. Sigamos proponiendo soluciones. No caigamos en las agresiones. Sigamos concentrándonos en lo que nos une, no en lo que nos divide. Sigamos protegiendo a nuestros niños y jóvenes, no solo de los malos pasos sino de otros enemigos como la pólvora. Tenemos que educarlos en valores y la mejor forma de hacerlo es con el ejemplo”, resaltó.

Finalmente, Duque indicó que será un gobernante que se compromete a enseñar con el ejemplo y que motivará a los colombianos a pensar en grande. Además, reconoció que los retos del país son enormes, pero deben ser asumidos con energía y responsabilidad para construir un futuro como hijos de una misma Nación.

“Con mi esposa María Juliana y nuestros tres hijos, Luciana, Matías y Eloísa, les deseamos a todos los colombianos la mejor de las navidades. Buenas noches. Y que Dios bendiga siempre a Colombia”, finalizó el primer mandatario.