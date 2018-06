El Mundial le gana el partido a las elecciones presidenciales

Los colombianos definen hoy en segunda vuelta su próximo presidente para el periodo 2018-2022, consideradas "trascendentales" por el jefe de Estado, Juan Manuel Santos, pero el Mundial de Rusia le ha ganado el partido a los comicios en los medios, las redes y las conversaciones.

Son quizás las elecciones más polarizadas que ha vivido nunca el país al enfrentarse dos candidatos ubicados en las antípodas ideológicas, pero el sonido del fútbol prevalece sobre el ruido político que en las últimas semanas ha ensordecido a Colombia.

Hoy se enfrentan en las urnas Iván Duque, el candidato del partido uribista Centro Democrático y favorito en las encuestas, y el izquierdista Gustavo Petro, quien busca dar la sorpresa y remontar los pronósticos de los sondeos.

Los canales de televisión del país no solo no retransmitieron, como es habitual el momento en que votaron los candidatos, sino que además, en un día en que se decide el futuro político del país, no emitieron sus noticieros del mediodía al estar su programación supeditada a los partidos Alemania-México y Brasil-Suiza.

Por otra parte, nueve de las diez tendencias en Twitter en Colombia se refieren al Mundial, especialmente a la sorprendente victoria de México sobre Alemania por un gol que ha emocionado a Latinoamérica y dejado a las redes boquiabiertas.

Muchos de los elogios han recaído sobre el colombiano Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, quien fue el técnico de varios equipos del país como el Once Caldas o el Atlético Nacional.

Sin embargo, el conjunto colombiano, que roba la atención de todos sus paisanos, no jugaba hoy ni ha debutado todavía en el Mundial.

Lo hará este martes en un muy esperado duelo frente a Japón.

El Mundial también se ha colado en las campañas políticas que hoy se enfrentan: Duque felicitó en Twitter a Osorio por "hacer historia", mientras que Marta Lucía Ramírez, su compañera de fórmula, al invitar a votar, pidió que "ni los partidos del Mundial" quiten "las ganas de construir un futuro próspero para Colombia".

Por su parte, Petro advirtió en la misma red social que "el primer partido y el definitivo es hoy, y es en las urnas", y su compañera de fórmula, Ángela María Robledo, llamó a emular la victoria improbable de México contra Alemania con un "¡Todavía se puede!".

Vamos Colombia. El primer partido y el definitivo es hoy. Y es en las urnas pic.twitter.com/hahNdd9gNN — Gustavo Petro (@petrogustavo) 17 de junio de 2018

También se pronunció el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien no superó la primera vuelta de esto comicios, celebrada el pasado 27 de mayo, y anunció que tras votar iría a "hacerle barra a México".

A muchos que acudieron a votar tampoco se les olvidó el torneo de fútbol y se presentaron a las urnas con la camiseta de la selección colombiana.

De hecho, a las salidas de algunos puntos de votación se vieron puestos de venta de la camiseta del país, un símbolo de unidad en un día donde Colombia se encuentra especialmente dividida.

En la primera vuelta de estas elecciones, Colombia logró romper la barrera del abstencionismo y el 53 % del censo acudió a votar.

Al final de la jornada se conocerá si el fútbol también le ganó el partido a la participación y la omnipresencia del Mundial en jornada electoral se traduce en una menor implicación de los colombianos en las urnas.