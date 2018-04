"El país me conoce, yo diría si hay investigaciones contra Iván Márquez": Fiscal

El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en la mañana de este lunes reiteró que en la Fiscalía no reposan investigaciones contra Iván Márquez, miembro del partido político Fuerza Revolucionaria del Común (FARC) por los hechos que hoy tienen tras las rejas a Jesús Santrich.

“La Fiscalía ha manifestado desde el momento de la ocurrencia de estos hechos que no cursa ninguna investigación contra Iván Márquez en materia de narcotráfico por hechos acaecidos con posterioridad a la firma del acuerdo de paz, eso es incontrastable y eso es una realidad en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, y no puede prestarse a ningún tipo de especulaciones. Si la hubiera, el país me conoce lo diría mirando a los ojos, pero no existe en este momento”, aseguró Martínez.

Frente a los señalamientos hechos por parte del periódico The Wall Street Journal, el fiscal afirmó que, las pruebas recolectadas en territorio colombiano contra Jesús Santrich fueron dejadas a disposición de las autoridades estadounidenses. En ese sentido, afirmó el jefe del ente acusador que por esos hechos solamente se emitieron órdenes de detención contra Fabio Simón Younes, Armando Gómez España y Marlon Marín.

Sobre Marín, quien se encuentra en territorio estadounidense avanzando con su proceso judicial por pertenecer a dicha red criminal, el fiscal aseguró que antes de viajar, se sumó a los nueves interrogatorios hechos por el ente acusador en relación a la desviación de los recursos de los proyectos de posconflicto.

“Marlon Marín por medio de su abogado solicitó un principio de oportunidad en el que se autoincriminó por los hechos relacionados en la presunta corrupción con los dineros de los contratos de posconflicto y entregó evidencia de la red de corrupción que se estaba dando alrededor de los contratos”, dijo Martínez.

En relación a los cuestionamientos que han hecho algunos candidatos presidenciales, en cuanto a que “están dañando la paz”, el fiscal aseguró: “el doctor Humberto de la Calle dice que se quieren tirar la paz, pero nadie le atribuye eso a la Fiscalía. Nadie puede decir que sea la Fiscalía la que se está tirando la paz, porque la paz se la están tirando las personas que tratan de mantener relaciones entre la reincorporación a vida social y el narcotráfico”.

Señaló Martínez que las personas vinculadas con el proceso de investigación de la Fiscalía, por la apropiación de dineros del posconflicto son quienes no están permitiendo que se cumpla el acuerdo de paz.