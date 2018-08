Tras una agitada agenda de reuniones entre el presidente Iván Duque y representantes de las diferentes bancadas de los partidos, el panorama de la coalición de gobierno continúa incierto. Hasta el momento, el Centro Democrático, su casa política, y el Partido Conservador son los únicos movimientos que han manifestado su respaldo irrestricto al presidente.

El primero en anunciar su apoyo a Duque fue el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, quien aseguró que su bancada aceptó la invitación de Duque a la reunión para manifestarle su apoyo, concretar temas relacionados con la agenda legislativa y, por supuesto, tratar el tema de la elección del próximo contralor general.

"Vinimos a respaldar públicamente al Gobierno como partido, decisión que anunciamos desde hoy: el respaldo pleno a una fórmula que ayudamos a elegir y a su agenda legislativa, y a celebrar la unión del partido, después de varios años de división con el expresidente Pastrana", dijo Andrade, quien agregó que el expresidente tiene la potestad de decidir a quién le dan los votos los conservadores en la elección a contralor, que se realizará el próximo lunes.

Por su parte, el Partido de la U, según el senador Roy Barreras, hasta el momento no ha decidido si apoya o no al Gobierno Duque, pero no descartó que puedan votar por algunos proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, siempre y cuando cumplan con el criterio del movimiento político.

"El partido de la U aún no ha tomado la decisión, tenemos hasta el próximo 7 de septiembre para tomar la decisión, pero la inmensa mayoría creemos que le servimos más a la democracia desde la independencia, precisamente para apoyar todas las iniciativas para Colombia, pero para rechazar aquellas que nos parezcan que son un retroceso", dijo Barreras.

El senador Antonio Zabaraín, como vocero de Cambio Radical, dijo que la bancada se declarará independiente del Gobierno Duque, aunque tampoco descartó que apoyen algunos de los proyectos que presenten en el Legislativo.

"Nosotros en esa reunión hemos manifestado que hacemos parte de la coalición del Congreso, que es una cosa diametralmente opuesta a hacer coalición de gobierno. Nosotros en ese momento asumimos una actitud de una bancada independiente", dijo Zabaraín.

El desplante al presidente vino por parte de los liberales, quienes no llegaron a reunirse con Duque, pese a que a través de un comunicado habían expresado que por orden de su jefe natural, el expresidente César Gaviria, no iría ninguno de los senadores, pero que sí iría él. Sin embargo, Gaviria, hasta el cierre de esta nota, no había llegado a la Casa de Nariño.

“El expresidente Gaviria decidió que hoy ninguno de los miembros del Partido Liberal asistan a un encuentro programado por el presidente Duque para dialogar sobre los candidatos a nuevo contralor. El Partido Liberal y sus bancadas ya escogieron a Felipe Córdoba, sin embargo, por invitación del mandatario asistirá solamente él”, había informado el movimiento.

Por su parte, Jaime Amín, alto consejero presidencial para asuntos políticos, dejó entrever las razones por las cuales no se habrían dado algunos apoyos y afirmó que los movimientos deben entender que el país está en un momento de transición política.

“Tenemos que entender que los tiempos han cambiado y por eso el presidente Duque ha insistido con los partidos políticos que debemos pasar la página de la ‘mermelada’, que Colombia necesita oxigenar la política y la política se oxigena con credibilidad en el ejercicio de ella”, dijo Amín.

Asimismo, el alto consejero presidencial para asuntos políticos agregó que la puerta del Gobierno sigue abierta para el Partido Liberal.

De esta manera, el presidente Duque prefirió no presionar a las bancadas para favorecer a José Felix Lafaurie, candidato a contralor de su partido, y dejar en manos del Legislativo la decisión, que hasta ahora todavía discuten representantes de los partidos.

"Los compromisarios van a tomar la determinación de cómo votar el tema de la Contraloría, recordando la línea que ha dado el presidente de la República. No queremos contralor de bolsillo del Gobierno, pero tampoco un contralor de bolsillo de la oposición o un actor de la política en el organismo fiscal", aseguró el senador José Obdulio Gaviria.

Aunque Duque no hizo ‘guiño’ a ninguno de los candidatos a Contralor, el expresidente Álvaro Uribe, jefe político del Centro Democrático, se reunió con los expresidentes César Gaviria, jefe de los liberales, y Andrés Pastrana, líder de los conservadores, para hablar de esta elección, pese a que al finalizar el encuentro no hicieron mención a este tema.

Lo cierto es que hasta el momento, Carlos Felipe Córdoba, quien tiene el apoyo de los liberales, los de la U y Cambio Radical, tendría las mayorías para elegirse como contralor general de la República, seguido de José Felix Lafaurie con los votos del Centro Democrático y Wilson Ruíz con los votos de los conservadores, quienes podrían moverlos al Centro Democrático si así lo decide el expresidente Patrana.