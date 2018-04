"El paro es injustificado y los niños no se pueden seguir perjudicando"

La ministra de Educación, Yaneth Giha, aseguró que el anuncio de Fecode de irse a un cese de actividades por 48 horas es “absurdo”, porque el Gobierno Nacional ha venido cumpliendo con los acuerdos suscritos el año pasado.

“Un paro no es la manera de solucionar una situación de estas, la manera es revisando las cosas, tomando las medidas, conversando y solucionando. Estamos cumpliendo y las puertas del diálogo están abiertas. El cese de actividades es injustificado y los niños no se pueden seguir perjudicando”, manifestó Giha.

De acuerdo con la funcionaria, más de 8 millones de niños y sus familias no deben verse afectados por este anuncio de paro por parte de los educadores y que sus reclamos son temas que se pueden resolver a través del diálogo.

“Las puertas al diálogo han estado abiertas. No puede ser que Fecode siempre utilice el paro como arma de presión y no entienda que la educación es un derecho de los niños y un servicio público esencial, como se reconoció en la firma de los acuerdos. La educación no es una mercancía para transar. Debemos sentarnos a dialogar y en eso seguiremos insistiendo”, aseguró la ministra.

El ministerio explicó que el salario de los profesores subió tres puntos por encima del aumento que se decretó para los demás servidores públicos, como se suscribió en los acuerdos, y que empezarán a recibir en diciembre una bonificación equivalente al 6 % de su asignación básica, la cual se incrementará anualmente hasta llegar al 15 % en 2020.

“Estamos cumpliendo con lo pactado: de los 24 puntos del acuerdo 9 ya se cumplieron, 9 están próximos a cumplirse y los otros 6 siguen su proceso, como quiera que son asuntos que requieren más trabajo y tiempo, como la reforma a la Ley 715 (Sistema General de Participaciones). Estamos trabajando y nos estamos reuniendo para seguir cumpliendo”, manifestó Giha.

En materia de salud la cartera aseguró que el modelo de atención al Magisterio cambió después de 20 años de quejas de los mismos docentes y las modificaciones a este modelo fueron discutidas y aprobadas conjuntamente con Fecode.

“Estamos monitoreando para que este nuevo modelo pueda avanzar y se puedan superar las deficiencias detectadas. Una cosa importante del nuevo modelo es que hoy tenemos ‘dientes’ para actuar y en los próximos días serán anunciadas las primeras multas por el presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contractuales. Estamos actuando para lograr que se ajuste el modelo de la mejor manera y que los maestros tengan el servicio de salud que se merecen”.

La ministra de Educación hizo un llamado a los educadores para que sus inquietudes y problemas se diriman a través de la Comisión de Seguimiento y no afectando las clases de los niños y jóvenes del país.