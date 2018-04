El Partido de la U apoyará al candidato Germán Vargas Lleras

Terminó la incertidumbre política que rodeó al Partido de la U en cuanto a candidatura a la Presidencia de la República, ante el anuncio este miércoles que acompañarán a Germán Vargas Lleras.

La decisión que había sido aplazada durante las dos últimos semanas, se tomó esta tarde y la cual fue por unanimidad según informó el presidente del partido, el exministro de Agriculura, Aurelio Iragorri, quien dijo que en primer lugar se deberá concretar un acuerdo programático con Vargas Lleras en los próximos días.

“En reunión de la bancada se autorizó al presidente del partido a adelantar esta semana los diálogos en busca de un acuerdo programático con el candidato Germán Vargas Lleras que será presentado a consideración de las bancadas para su aprobación el próximo lunes”, dijo Iragorri, luego de la reunión que duró cerca de cuatro horas.

Iragorri, quien en el pasado acompañó a Vargas Lleras como viceministro del Interior, sostuvo que la decisión se tomó en bancada, tanto por los senadores como por los representantes a la Cámara.

Aunque los votos no son transferibles, la llegada de la U a donde Vargas estaría representando un caudal de 2.6 millones de votos, que fueron los que sacó el partido en las pasadas elecciones del 11 de marzo para la Cámara de Representantes.

El presidente de la U destacó que el acuerdo programático deberá estar centrado en el tema de dar continuidad a la paz, el apoyo al agro y seguir disminuyendo en el país la brecha de la desigualdad.

Tras conocer la decisión de la U de apoyarlo, el aspirante Germán Vargas Lleras, resaltó el mismo, “el Partido de la U da un gran paso y yo lo celebro con mucho entusiasmo. Es una fuerza muy considerable, con una gran representación en el Congreso, con una gran presencia en el territorio nacional y mucho me anima y me llena de entusiasmo esta decisión”.

Anunció que será el domingo cuando se reunirá con Aurelio Iragorri, con el propósito de concretar el acuerdo programático. “Con el Partido de la U tuvimos una estrecha alianza a lo largo de estos años, de manera que bienvenidos todos y les agradezco mucho que hayan tomado una decisión en este sentido”, enfatizó.

Celebro con mucho entusiasmo esta noticia. Trabajaremos en el acuerdo programático el próximo domingo con el Dr. @aurelioIragorri

Este es un primer gran paso para seguir uniendo al país en torno a una opción real y con experiencia. https://t.co/dU8tVy5I7S — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) 4 de abril de 2018

Por su parte el senador Roy Barreras, uno de los más críticos al interior de la U de Vargas, aseguró que fue la mejor decisión que tomó el partido, porque quienes expresaban que deseaban apoyar a Iván Duque se dieron cuenta que de ser el presidente de Colombia, él estaría cambiando los acuerdos de paz que fue el bastión principal del partido durante los últimos 8 años.

“Llevo años defendiendo el tema de la paz, no soy amigo de Vargas, no necesito serlo, lo que quiero es salvar la paz de Colombia y se garantice un gobierno que no lleve a los extremos, que no nos conduzca del populismo de la izquierda al inevitable populismo de la derecha que ha anunciado la eliminación de las curules y acabar la paz”, indicó.