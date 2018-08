El Presidente Santos se estrena como youtuber con curioso video

“¡Hola! soy Juanma, tu youtuber de 60, o de 66”: así fue el estreno de Juan Manuel Santos en la plataforma de videos más popular después de que el columnista y youtuber Daniel Samper lo invitara a uno de sus videos a hablar de su gobierno, que está por finalizar.

Entre los retos que Santos mencionó que enfrentó está el de aguantar a la oposición, el de los tres huevos y el de montar en bicicleta (después de que se cayera en un intento de hacerlo en 2014).

Quiso hacer el reto del banano, pero estaba maduro, “y Maduro no sirve para nada”, dijo el presidente.

También se le midió al challengue de hacer reír a su hijo, Esteban Santos, que tenía la boca llena de agua; lo logró con éxito después de decirle: “en el fondo, fondo de su corazón, Uribe sí me quiere”.

No triunfó con el What the fluff challenge, que se trata de desaparecer detrás de una sábana mientras los perros están atentos. Los del presidente simplemente no reaccionaron.

Además contó un poco de su vida mediante Draw my life, dando detalles de sus familiares, por ejemplo, que Pacho Santos, pachito, su primo, se cayó del zarzo jugando a las escondidas cuando eran niños.

El Presidente también se le midió al roast yourself challenge, famoso entre los youtubers por estos días, un reto que consiste en crear una canción usando las críticas de los haters, las personas que discriminan, denigran u ofenden a otras en redes sociales.

Para su roast, el Presidente usó las críticas de la oposición como: “dicen que hice un mal gobierno”.

“Hola soy Santos y gobierno como canto”, dice el Presidente en el video.

Pero no, Juan Manuel Santos, para el alivio de muchos, no será youtuber, él ya ha dejado claro que después de dejar el Palacio de Nariño se dedicará a otras labores, entre ellas, cuidar de su nieta, Celeste, la hija de María Antonia Santos; y sobre todo, que no será un presidente que interfiera en el próximo gobierno.