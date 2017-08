"El presupuesto del deporte no es el problema fiscal del país": Baltazar Medina

Ante la polémica que se desató en el país por el video publicado por varios deportistas colombianos, en el que cuestionan la reducción del presupuesto para el deporte, Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico, aclaró que el deporte de alto rendimiento no se va a ver afectado con el recorte anunciado por el Gobierno.

Medina dijo que que el Gobierno sí va a quitar recursos pero, que dicha reducción se va a dar en materia de infraestructura. “No se le va a quitar presupuesto al deporte de alto rendimiento, los deportistas podrán contra con los mismos beneficios que tienen hasta ahora”, agregó a Blu Radio en directivo.

De la misma manera, Medina reconoció que el Gobierno Santos ha sido atento con el deporte. Sin embargo, “uno piensa que si el deporte está teniendo buenos resultados, no hay que recortar el presupuesto”.

El rubro que se va a reducir para esta área es de seis mil millones de pesos, el equivalente al 6% de lo que se les asignó para este año.

“Lo que se va a ver afectado un poco es el presupuesto para preparación, pero la mayor afectación es infraestructura, pero este recurso es administrado por los gobiernos departamentales”, señaló Medina.

Pese a reconocer que el Gobierno ha hecho grandes aportes al deporte Baltazar Medina manifestó que fiscalmente la referida reducción no representa nada para el presupuesto del país. “El presupuesto del deporte no es el problema fiscal del país porque si vemos no es una cifra escandalosa”, añadió el directivo del deporte olímpico colombiano.

Esto piensan algunos deportistas colombianos de la reducción del presupuesto.