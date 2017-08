El soborno que encerró al cacique electoral de Sahagún

No le alcanzó el tiempo al senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías para responder en libertad ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de sobornos y coimas que pactó la multinacional Odebrecht con dirigentes políticos y empresarios a cambio de conseguir contratos de obras.

Aunque había solicitado el pasado mes de agosto ser escuchado en versión libre, el día 9 la sala de instrucción que lleva la investigación preliminar en su contra, desde febrero pasado, a raíz de una compulsa de copias de la Fiscalía General, consideró que hay claridad y pruebas suficientes de que se habría pactado en su favor un millonario soborno por 18.000 millones de pesos y ordenó su captura.

Detención que, por su fuero, por la naturaleza de los procesos que se llevan en la Corte, se dio con fines de indagatoria, para que luego la Corte decida si le dicta medida de aseguramiento y luego lo llama a juicio. Aunque en teoría podría quedar libre, se ha podido establecer que para la Corte había una necesidad de hacer la detención.

‘Ñoño’ Elías responderá por ahora por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio, lavado de activos, tráfico de influencias e interés ilícito en la celebración de contratos, en el inicio de un nuevo proceso en la Corte Suprema que promete convertirse en algo tan grande como la ‘parapolítica’.

El entramado de corrupción que tiene detenido al cacique de Sahagún (Córdoba) es el único caso que ha logrado superar los corrillos que han rondado a ‘Ñoño’, quien, de acuerdo con los datos de la Registraduría, alcanzó un escaño en el Senado con 140.143 votos, superado solo por Musa Besaile, con 145.402.

Elías y Besaile, llamados de manera coloquial como ‘Los Ñoños’, han sido cuestionados de manera genérica por presuntos hechos irregulares, sin que haya avanzado investigación alguna en su contra. Por ejemplo, en 2014, la Procuraduría anunció una investigación preliminar relacionada con presuntas irregularidades en la administración de los cupos indicativos o de los recursos públicos que son incorporados al presupuesto nacional, lo que es conocido públicamente como ‘la mermelada’. No obstante, a pesar del ‘bombo’, la investigación aparece archivada en octubre de 2016.

De hecho, la directora saliente del ICBF, Cristina Plazas, hizo una abierta lucha contra la alianza política de 'Los Ñoños' desde que llegó a la entidad. Ya a su salida, enfatizó en el poder que se le adjudica a Elías Vidal y dijo sin tapujos que su actuación fue lo que afectó las finanzas de la Institución. “El ‘Ñoño’ Elías tuvo por 14 años el ICBF. Lo saqueó. Nosotros hemos tratado de limpiarlo, pero todavía quedan varias estructuras tratando de quitarles recursos a los niños”, dijo recientemente a Blu Radio.

A su maquinaria política se le atribuye la fuerza electoral que tuvo el ahora cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien fue llamado a imputación de cargos por 20 delitos por irregularidades en contratación y corrupción, en relación con una posible malversación de recursos que superan los 10.000 millones de pesos a través de convenios.

Mientras que a Musa Besaile apenas la Fiscalía General le compulsó copias, su ‘socio político’ Elías Vidal inicia la batalla jurídica para defenderse en la indagatoria del próximo lunes.

El ‘Ñoño’ Elías, sobrino del exgobernador y exsenador Jorge Ramón Elías Náder (condenando por vínculos con el Cartel de Cali, en el marco del proceso 8.000), deberá defenderse de las declaraciones que la propia Fiscalía hizo públicas y que refieren que se pactó una coima del 2 % del valor total del otro sí del contrato de la Ruta del Sol II para la vía Ocaña-Gamarra, ese monto se ha estimado en 900.000 millones de pesos. Es decir, una coima de 18.000 millones de pesos.

De este “negocio”, señaló la Fiscalía, un 1 % iba para Federico Gaviria y Otto Bula y otro 1 % para otra persona, de quien no se ha revelado el nombre, pero que sería otro congresista. Dinero todo proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en el exterior, y desde donde se habrían pagado 34.653 millones a través de sus filiales en Colombia para la consecución del otro sí.

Estos pagos serían adicionales a los 4.6 millones de dólares que se identificó por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Coimas que se habrían realizado a través de contratos simulados con empresas colombianas, hecho que ha llevado en últimos días ante los juzgados a Eduardo José Zambrano, representante de Consultores Unidos; a Gustavo Adolfo Torres Forero, representante legal de la Compañía Profesionales de Bolsa; a Gabriel Dumar, funcionario del Consorcio Sion y a Patricia Elías Nader.

Entre las pruebas recolectadas por la Fiscalía y que ahora reposan en la Corte Suprema están testimonios y documentos que aseguran que Elías Nader fue beneficiario de esos pagos.

La Corte tiene en sus manos las declaraciones que escuchó directamente de Bula, Gaviria, Zambrano y el exviceminstro Gabriel García Morales, así como copia del interrogatorio al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade; su exasesor Juan Sebastián Correa; del expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli.

Entre los elementos que la Fiscalía encontró a Bula están una serie de chats, llamadas, pantallazos y fotografías halladas en su celular, que salpican a Andrade y a ‘Ñoño’ Elías y que fueron revelados en parte en la audiencia de imputación de cargos de Correa. Por ejemplo, allí se leyeron apartes de la declaración de Bula en donde dice que acudió al senador Elías para que le consiguiera una cita con Andrade y pactar una reunión con la empresa portuguesa Afavías, interesada en comprar la mayoría de la propiedad de la Concesionaria Navelena, de propiedad de Odebrecht.

Fue allí donde se reveló la “selfie” de Bula, ‘Noño Elías’ y el representante José Tous en un estadio de fútbol en Europa al que viajaron juntos, y en donde se indicó que Elías Vidal habría tenido varias reuniones con Andrade, una en la que estuvo presente Martorelli.

“El 21 de octubre de 2014 nos volvimos a reunir para comentar cómo había salido el presupuesto de la ANI. La siguiente reunión fue el 4 de noviembre de 2014, me invitó a cenar al apartamento, fui con nuestro enlace al Congreso Juan Sebastián Correa y para nuestra sorpresa nos encontramos al presidente de Odebrecht, Eleuberto Martorelli. Él quería hablar sobre la reprogramación del Plazo de la Ruta del Sol, sector II. Yo le pedí al senador Elías que le pidiera al señor Martorelli que se retirara y no nos acompañara en la cena, lo cual ocurrió”, dijo Andrade a la Fiscalía.

Sobre este asunto, en una declaración de Martorelli ante la Procuraduría manifiesta que Andrade salió primero de la reunión, pero que no le pidió que se marchara, y revela que estuvo en, al menos, tres ocasiones en la casa del senador Elías. No obstante, de acuerdo con la abogada de Elías, Silvia Rugeles, Mortorelli habría afirmado ante la Corte Suprema de Justicia que en la reunión sostenida entre ambos no se habló nada sobre los contratos de la Ruta del Sol II.

Elías Vidal deberá enfrentar además una demanda de perdida de investidura radicada en su contra, mientras se da el proceso en la Corte Suprema que ya pidió las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, Mauricio Cárdenas, María Ángela Holguín, Aurelio Irragorri, Juan Fernando Cristo, Mariana Garcés, Alejandro Gaviria, Germán Vargas Lleras, Simón Gaviria, Tomás González, Gina Parody, Luis Eduardo Garzón, Cecilia Álvarez, Gabriel Vallejo y Diego Molano.

Todo esto, en relación con el documento Conpes 3817 de 2014 para el otro sí del contrato de la Ruta del Sol II para la vía Ocaña-Gamarra. Por las irregularidades sobre este otro sí, la Fiscalía anunció que le imputará el delito de interés indebido en celebración de contratos a Luis Fernando Andrade, el próximo 21 de septiembre, y ya se les abrió investigación a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por tener un eventual interés en la celebración del Otrosí.

LOS OTROS CONGRESISTAS

La detención de ‘Ñoño’ Elías es el comienzo de una línea de investigación en la Corte Suprema de Justicia, que ya tiene una investigación preliminar en contra del exsenador Plinio Olano, hoy director de la Federación Nacional de Departamentos, por su presunta participación en el caso Odebrecht.

Esta compulsa tiene que ver con las circunstancias que rodearon el contrato para la adjudicación del Tramo II de la Ruta del Sol, en un convenio suscrito entre Odebrecht y el desaparecido INCO, en 2009, cuando la multinacional habrían pagado 6.5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García Morales.

Esta investigación es diferente a la segunda compulsa de copias que envió la Fiscalía sobre Plinio Olano, pues esta última tiene que ver con el aparente recibo de una coima por el otro sí del contrato para la vía Ocaña-Gamarra.

En esta compulsa están además de Olano y ‘Ñoño’ Elías, Musa Besaile y Antonio Guerra de la Espriella como presuntos beneficiarios de estos pagos a Odebrecht a través de empresas filiales, así como Ciro Rodríguez por un posible tráfico de influencias.

La Fiscalía también compulsó copias a la Procuraduría de todo el material que se envió a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Bernardo ‘Noño’ Elías, Musa Besaile, Plinio Olano, Antonio Guerra de la Espriella y Ciro Rodríguez, por su presunta relación en este escándalo. Hasta el momento la entidad no ha tomado determinación alguna al respecto.