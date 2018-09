El tiempo empieza a 'amenazar' la agenda legislativa anticorrupción

A la discusión en el Congreso para cumplir con la agenda legislativa anticorrupción, que la componen reformas constitucionales y leyes, ya le empezó a rondar el fantasma del tiempo, aunque pareciera darse a entender que ya la misma tiene acuerdos, en especial en temas complejos como el salario de los congresistas.

Frente al tema del tiempo, en el caso de las reformas constitucionales las mismas deben cumplir su primera vuelta antes del 16 de diciembre, fecha en que terminan las sesiones ordinarias. Las enmiendas constitucionales obligan a que tengan cuatro votaciones en esa instancia.

El proyecto del congelamiento de salarios, en donde ya hay un principio de acuerdo en la mesa técnica que lidera el Ministerio del Interior, debe tramitarse de esa forma. Aunque la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que durante esta semana se reuniría esa comisión, este martes no sesionó.

Los proyectos de ley en términos de tiempo no estarían tan apretados, eso si el gobierno solicita al Congreso tramitarlos con mensaje de urgencia, lo que obligaría a que las comisiones trabajen de forma conjunta, eso recorta el tiempo de discusión y el trámite entre ambas corporaciones.

Con el calendario en la mano, las reformas constitucionales deberán empezar a discutirse, ya con su ponencia a más tardar la última semana de septiembre y así llegar justa para la última semana de sesiones en diciembre.

La senadora Angélica Lozano, quien es una de las promotoras de esas reformas y quien lideró la consulta anticorrupción, aseguró que lo importante en la mesa de trabajo es que la misma sesione y se logre rápidamente la redacción de los proyectos.

Pero mientras se continúan analizando los textos, los presidentes del Congreso de la República también ya fijaron su posición sobre el tema de los salarios. Por ejemplo, el dignatario de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, propuso que los congresistas ganen honorarios por sesión y tengan la posibilidad de dedicarse a otras actividades económicas, lo que permitiría un amplio ahorro al Estado.

Según Chacón, “eso acabaría con la exclusividad y dedicación absoluta de los congresistas, que nos retiren el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y podamos ejercer otra actividad. Con eso el salario bajaría mucho más de lo que la gente quiere, y daría libertad para que un congresista pueda seguir siendo empresario, gerente de alguna compañía, ser asesor u otra actividad y solo venir al Congreso a ejercer una actividad más altruista”.

En concepto de Chacón, los colombianos fueron engañados cuando se les prometió que con la consulta anticorrupción los sueldos de los altos funcionarios bajarían de una vez.

Explicó que “cuando votaron, los ciudadanos no sabían que esa propuesta no podía aplicarse, porque los congresistas ya fueron elegidos, ya se posesionaron, ya adquirieron los derechos y no se les pueden quitar, porque sería inconstitucional y la consulta fue construida sobre ese esquema, entonces engañaron a la gente”.

A su turno, el presidente del Senado, Ernesto Macías, declaró que plantear el tema del congelamiento de los salarios sería inconstitucional, “hay derechos preestablecidos en la Constitución. En este caso debe plantearse para un nuevo periodo”.

La senadora Lozano, frente a ese concepto de ilegalidad, sostiene que la reducción del salario de los legisladores fue una orden que más de 11 millones de personas le dieron al Congreso, “es absolutamente procedente y sí es constitucional ese cambio y ya hay un antecedente, como cuando hace unos años la Corte Constitucional, a través de una sentencia, bajó de un solo tacazo todas las pensiones mayores a 25 salarios mínimos y nosotros aquí estamos planteando una transición progresiva, basada en la equidad y la solidaridad”.