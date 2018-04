ELN cree que retirada de Ecuador retrasa el acuerdo del cese el fuego

El jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, lamentó hoy la decisión de Ecuador de dejar de ser garante y anfitrión del diálogo que esa guerrilla mantiene con el Gobierno colombiano y consideró que el cambio a otro país generará un retraso para pactar un alto el fuego antes de las elecciones.

"Vamos a perder un tiempo que es valioso porque había un compromiso de tener el 18 de mayo, cuando termina el ciclo (de la quinta ronda negociadora), por lo menos ya finiquitados los términos gruesos del cese del fuego", manifestó en una entrevista con Efe en la hacienda La Carriona, a 35 kilómetros de Quito.

Beltrán refirió que ambas partes se afanaban por concluir un acuerdo con el objetivo de que el proceso no coincidiera con las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el 27 de mayo.

Sobre las últimas actividades en torno a la mesa de negociaciones, el dirigente del ELN reveló que se estaba elaborando un borrador de una nueva tregua.

"Estábamos haciendo el diseño del nuevo cese al fuego y de unos eventos de un gran diálogo nacional, esperamos que estos días que perdamos en la mudanza no nos alteren mucho", comentó.

Tras la decisión anunciada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de forma sorpresiva esta semana, la delegación del Gobierno de Colombia para las negociaciones con la guerrilla tenía previsto retornar hoy a Bogotá.

Los representantes del ELN lo harán en los próximos días, según indicaron, cuando se aclare el destino de la próxima sede del diálogo, misión para la que se han ofrecido otros países garantes.

Beltrán reconoció que Ecuador era un destino muy cómodo para ambas delegaciones por la proximidad con Colombia y que en este país han sentido la hospitalidad de sus anfitriones durante más de un año de conversaciones, por lo que sentían agradecimiento.

En este período los integrantes de la guerrilla han podido desplazarse libremente por el país andino y visitar aldeas campesinas y de pescadores en la provincia fronteriza de Esmeraldas, todo con escolta de la seguridad ecuatoriana.

Sobre la decisión de Ecuador de dejar de auspiciar el diálogo "hasta que el ELN no cese sus actividades terroristas", el negociador de la guerrilla dijo sentirse "bastante herido" y sugirió que la medida va dirigida al Gobierno de Colombia pero que "es más fácil echarle la culpa al más débil".

Aludió al hecho de que relacionar, directa o indirectamente, las actividades que lleva a cabo el ELN -recientemente acusado por el Gobierno de Colombia de secuestros y atentados con explosivos-, con el asesinato de un equipo periodístico ecuatoriano capturado en la zona limítrofe con el departamento colombiano de Nariño es un error.

"Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa zona, no tenemos fuerzas ahí, no tenemos que ver con el incidente o los hechos que se han dado en Ecuador, es más, los hemos rechazado", censuró al advertir que la guerrilla está pagando culpas ajenas.

Desde que se iniciaron las conversaciones entre el Ejecutivo de Santos y la guerrilla en febrero de 2017 se han completado cuatro rondas de contactos y actualmente se desarrollaba la quinta, con el objeto de lograr un nuevo alto el fuego.

El pasado 2 de abril se inició el proceso de evaluación del anterior alto el fuego de 101 días de duración entre el 1 de octubre y el 9 enero pasado, por parte de la Conferencia Episcopal de Colombia y una misión de las Naciones Unidas.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, interrumpió el anterior cese del fuego en enero a raíz de los atentados cometidos por ese grupo armado contra la Policía en el norte de ese país, que dejaron siete uniformados muertos y 47 heridos.

Con todo, y de cara al futuro, adelantó Beltrán, las partes negocian los parámetros para que un eventual cese se mantenga: "Hay una cláusula muy valiosa que vamos a mantener, que ningún incidente puede ser tomado por ninguna parte para romper el cese, volvemos a colocar esa cláusula de honor para que el cese se mantenga".

Sobre la elección de un nuevo destino afirmó que "es cuestión de días". De momento se han propuesto Chile, Brasil, Cuba y Noruega.

Remarcó, "vamos a tratar de elegir un destino donde perdamos menos tiempo en la mudanza para que el quinto ciclo pueda reiniciarse más rápido, ese es el criterio para elegir un lugar".