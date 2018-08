ELN entrega prueba de supervivencia de secuestrados en Chocó

En la noche de este miércoles el ELN anunció, a través de un audio emitido por el comandante Uriel, del frente de Guerra Occidental Omar Gómez, que la liberación de las nueve personas que tienen en su poder, y en las que se encuentran civiles y miembros de la Fuerza Pública, no se realizará durante los próximos días.

“Han escuchado por las noticias que el Ministerio de Defensa ya está en disposición de habilitar un espacio para que sea posible la liberación. Les aclaro que en este momento no es por retraso del ELN que las cosas no se den, tan solo es la falta de claridad del Gobierno que juega con la opinión pública y hace creer que ya todo está listo. Lo único que han habilitado para empezar a concertar es el protocolo, todavía no hay protocolo de liberación, eso es cuestión de días”, manifestó el Comandante ‘Uriel’, quien delinque en el departamento del Chocó.

Prueba de supervivencia

Además de la intervención del comandante, el grupo subversivo reveló pruebas de supervivencia de los 6 secuestrados por esta guerrilla en el departamento de Chocó el pasado 3 de agosto. Tres policías, un militar y dos civiles.

- “Soy Jesús Alberto Ramírez Silva soldado profesional, pido a todas las Fuerzas Militares y al comando que por favor colaboren para la liberación de nosotros (…) nosotros queremos estar cerca de la casa, no nos compliquen más las cosas. Madrecita yo en el momento me encuentro bien, he recibido buen trato, todo está bien”.

- “Buenas tardes mi nombre es Luis Carlos Torres Montoya, subintendente de la Policía Nacional (…) al Gobierno Nacional que nos colabore (…) de salud estoy muy bien, las condiciones pues normales y a mi madre que la amo mucho y a mis amigos en Cúcuta que los quiero mucho".

- “Buenas tardes mi nombre es Yemilson Leandro Gómez Correa, patrullero de la Policía Nacional de Colombia. Al gobierno que nos colabore sacando las tropas para que todo sea más fácil. El estado de salud es bueno, nos han tratado bien. A mi madre y a mi padre que los amo mucho, a mi familia y mis amigos que todo va salir muy bien".

- “Mi nombre es Wilber Rentería, intendente. Le mando un saludo muy especial a mi mamá y mis familiares, esperamos que el gobierno colabore, retire las tropas para ver si podemos abrazar a nuestros familiares".

- “Buenas tardes mi nombre es Emirson Delgado, de todo corazón quiero que las tropas se retiren para poder llegar a un acuerdo con ELN. A mi familia que estoy muy bien, que gracias a Dios nos han tratado muy bien”.

Este es el audio con las pruebas de supervivencia: