ELN liberó al excongresista Odín Sánchez

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó al excongresista chocoano Odín Sánchez Montes de Oca, quien permaneció secuestrado durante 10 meses. De esta manera, se despeja el panorama para el inicio oficial de las negociaciones de paz entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional, lo cual ocurriría el próximo martes 7 de febrero.

A la par de este operativo se dio el indulto, por razones humanitarias, de los guerrilleros del ELN detenidos en la cárcel de Palo Gordo; Nixon Cobos y Leivis Valero, quienes reportaban inconvenientes de salud, y tras salir en libertad se recuperaran de las heridas que presentan tras combates con el Ejército.

Los nombres de Cobos y Valero se suman a los de los también guerrilleros Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez quienes recobraron su libertad el fin de semana pasado y en calidad de negociadores viajaron el a Quito (Ecuador) para impulsar el proceso de negociación.

EL OPERATIVO A FAVOR DE SÁNCHEZ

El operativo de liberación de Sánchez inició la mañana de este jueves, tres meses después de que se propusiera iniciar este proceso. Así se concreta el anuncio de este miércoles cuando se señaló que se habían activado los protocolos que permitieron que el excongresista recuperara la libertad.

El excongresista se encontraba plagiado luego de que se intercambiara por su hermano el exgobernador del Chocó Patrocinio Sánchez, quien tenía afectaciones de salud.

“Del trato no tengo ninguna queja”, dijo el exdirigente político acerca del trato recibido durante su cautiverio. “La alimentación fue buena, dormía plácidamente”, agregó en declaraciones previas a su liberación. El dirigente chocoano, aunque dijo que estuvo secuestrado por 10 meses, señaló que no ha sido amenazado o intimidado por la guerrilla. “Nunca me han amedrentado con un fusil”, precisó.

Así mismo el exsecuestrado dijo nunca haber salido del Chocó, con lo cual desmintió que hubiera estado en territorio panameño. De la misma manera, se refirió a los dineros que se ha dicho pagó su familia para lograr su libertad. “Yo no tengo comunicación… pero los mandos acá me han hablado de que a finales o principios de diciembre se ha dado una plata”, dijo Odín Sánchez respecto de los pagos que se ha dicho ha hecho la familia del secuestrado a la guerrilla del ELN.

CRONOLOGÍA DEL SECUESTRO DE ODÍN SÁNCHEZ

3 abril de 2016: El excongresista Odín Sánchez se canjea por su hermano Patrocinio Sánchez, quien estaba secuestrado desde el 2013 y en delicado estado de salud.

28 de abril de 2016: Tras conocerse el secuestro de Odín Sánchez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo condiciona las negociaciones a la liberación de secuestrados.

3 de agosto de 2016: Los partidos políticos exigen liberación de excongresista Odín Sánchez y algunos piden condicionar diálogos con el ELN con su liberación.

18 de agosto de 2016: El ELN entrega las primeras pruebas de supervivencia de Odín Sánchez.

19 de agosto de 2016: El Padre Francisco de Roux plantea al ELN canjearse por Odín Sánchez.

27 de septiembre de 2016: El presidente Juan Manuel Santos condiciona los diálogos a la liberación de secuestrados.

27 de octubre de 2016: El primer encuentro en Ecuador es postergado por el presidente Juan Manuel Santos hasta la liberación de Odín Sánchez.

7 de noviembre de 2016: El ELN exige indulto de dos guerrilleros para liberar a Odín Sánchez.

28 de noviembre de 2016: El jefe negociador del Gobierno Juan Camilo Restrepo pide prueba de supervivencia de Odín Sánchez.

29 de noviembre de 2016: El jefe negociador Juan Camilo Restrepo responde a la petición del ELN y dice que no se indultará a quienes cometan secuestro u homicidio.

30 de noviembre de 2016: queda suspendido hasta el 2017 el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN.

1 de diciembre de 2016: El ELN asegura desde Quito (Ecuador), que la retención Odín Sánchez obedece a “un juicio político”.

31 de diciembre de 2016: El ELN revela nuevas pruebas de supervivencia del secuestrado Odín Sánchez.

12 de enero de 2017: El presidente Juan Manuel Santos, asegura que se reunirán las delegaciones del Gobierno y el ELN en Quito, Ecuador, que la fase pública de la negociación con esa guerrilla no arrancará sino hasta cuando sea liberado el dirigente político chocoano Odín Sánchez.

12 de enero de 2017: Se conocen nuevos contactos con el ELN para retomar diálogos.

16 de enero de 2017: La guerrilla del ELN informa que con el Gobierno se discutieron el indulto de dos integrantes presos que serían gestores de paz, para iniciar la fase pública de negociación.

18 de enero de 2017: El presidente Juan Manuel Santos anuncia que la fase pública de las negociaciones con el ELN iniciará el 8 de febrero.

20 de enero de 2017: Se anuncia fecha de liberación de Odín Sánchez

2 de febrero de 2017: Es liberado el Excongresista Odín Sánchez, paralelamente a dos guerrilleros indultados.