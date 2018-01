En Bogotá se prohibirá el parrillero hombre en moto

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, anunció que desde la próxima semana será prohíbido que en la ciudad se movilicen las motos mayores a 125 centímetos cúbicos con dos hombres, esto como una medida transitoria para enfrentar las acciones delincuenciales que se han presentado por esta modalidad.

Según Peñalosa, la prohibición para llevar el llamado parrillero o pato será en toda la ciudad y durante todo el día, a la vez que sostuvo que la medida no afectará de modo importante la movilidad de los motocicletas, ya que según se prevé que sólo el 10% lleva los parrilleros.

La Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad han registrado con preocupación que en los últimos días se han incrementado los robos en moto con parrillero, tanto en la modalidad de hurto de celulares y para hacer el fleteo.

“Después de estudiarla durante un par de meses hemos decidido adoptar una medida que no es para siempre, sino por unos meses. Iremos evaluando a medida que avance. Vamos a prohibir el parrillero hombre en motos de más de 125 centímetros cúbicos”, destacó el alcalde tras la entrega de nuevo equipos para los bomberos de la ciudad.

El alcalde aseguró además que las motos de menos de 125 centímetros cúbicos tienen mayores ventajas. “Estos vehículos no tienen IVA, no pagan impuesto a los automotores, no tienen Pico y placa no pagan peajes. Tienen estos privilegios sobre los demás automotores de la ciudad, porque somos conscientes que este es un vehículo de trabajo y demás”, declaró.

Por su parte el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, manifestó que “esta es una medida que como dijo el alcalde es temporal. Hemos venido estudiando y mirando las estadísticas, los alcaldes de las ciudades capitales enfáticamente dijeron que lo tienen en varias ciudades como Barranquilla, Neiva, Ibagué y Cali. Vamos a seguir evaluando en los consejos de seguridad las cifras y acá tenemos que poner los temas de seguridad ciudadana de primer orden”.

Explicó también que no será la única medida para fortalecer la seguridad ciudadana en Bogotá: “Estamos haciendo un trabajo con la seccional de investigación criminal y la inteligencia de la Policía Metropolitana de Bogotá para desarticular las bandas que cometen estos atracos”.