En julio estaría lista la conciliación entre Álvaro Uribe y Daniel Coronell

En la Corte Suprema de Justicia se desarrolló una audiencia en la que el expresidente Álvaro Uribe Vélez concertó un principio de acuerdo para llegar a una conciliación con el periodista Daniel Coronell, la cual estaría lista a principios de julio.

Al término de la audiencia Coronell manifestó que el líder del Centro Democrático se había mostrado dispuesto a conciliar una rectificación sobre algunas afirmaciones en su contra, que considera calumniosas, aunque manifestó que puso algunas condiciones sobre la forma cómo se debe realizar dicha retractación.

"Yo no he emprendido ningún tipo de acción civil por esto, lo único que quiero es que haya una retractación por muchas cosas que ha dicho (Uribe) que no son ciertas", expreso el comunicador.

Ahora el caso quedó en manos de los abogados de ambas partes, quienes presentarán proyectos de acuerdo, de donde saldrían los términos en los que se daría la conciliación.

"Se sigue trabajando en el tema, ambas partes plantearon sus quejas mutuas y estamos tratando de llegar a un acuerdo", dijo Jaime Lombana.

A comienzos del pasado mes de marzo el senador Uribe Vélez, en cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogotá, aclaró los señalamientos que hizo en su cuenta de Twitter contra el columnista, pero emitió nuevas opiniones que no fueron del agrado del periodista.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Uribe argumentó que aunque Coronell “no está condenado por narcotráfico, he utilizado la expresión procedimientos mafiosos, que rectificó por orden del Tribunal, por sus procedimientos oscuros contra mi familia y mi persona”.

El senador manifestó que “Daniel Coronell no está pedido en extradición, entonces técnicamente no es extraditable. He utilizado la palabra como concepto personal dadas las relaciones de Daniel Coronell con narcotraficantes, de acuerdo con audio de los hermanos Cañón, relaciones que infortunadamente no han sido investigadas, a pesar que la fiscalía abrió investigación al respecto desde 2010 y que al interior de la entidad se han compulsado copias a dicha investigación”.

El exmandatario también emitió una serie de opiniones frente a Daniel Coronell, donde manifestó que el periodista “difunde cuentas falsas de Twitter contra mi persona; acusó falsamente a mi hijo de tramitar notarías; se le acreditaron las pruebas de que mi familia había vendido la finca Guacharacas y nunca tuvo la ética periodística de rectificar; guarda silencio frente a la seguridad que mi Gobierno le proporcionó; obtiene información privilegiada de la justicia y viola la reserva del sumario; es concesionario de un canal de televisión que este Gobierno le adjudicó como único proponente; de 587 columnas ha escrito 213 contra mi familia, allegados y mi persona, destruye la honra sin condenar, sinuosamente”.

“Quiero hacer dos comentarios a los honorables magistrados: el mensaje que escribí, que declaro rectificado por orden del Tribunal, tiene relación con una columna electoral en la cual el señor Coronell deja entrever que soy un asesino, que induje el accidente que costó la vida al doctor Pedro Juan Moreno y a otras personas. Daniel Coronell no tuvo el mínimo cuidado de revisar el reporte de Aeronáutica Civil; además, honorables magistrados, dar respuesta o aclarar una columna de Daniel Coronell, o una noticia de su noticiero, Noticias Uno, es inútil, solamente legitima su infundio. Yo no estoy frente a un periodista investigativo sino frente a un calumniador profesional, que se declara como mi enemigo”, finaliza Uribe en su escrito.