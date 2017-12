En Urabá entraron en paro cívico para rechazar cobro de peajes

Con un cese de actividades el gremio de los transportadores y líderes del Urabá antioqueño rechazarán este miércoles el inicio de cobro de tres peajes en la región, programado para el primero de enero de 2018.

En un comunicado, el Comité de Transportadores Regional Urabá invita a los afiliados a las empresas de transporte y a la comunidad en general a no movilizar sus vehículos. El objetivo es que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Gobierno Nacional se sienten con ellos para dialogar sobre la reubicación de los peajes.

“No estamos en contra de su instalación, sino de la ubicación. Los instalaron en pleno Eje Bananero y lo que nosotros proponemos es que estén a las afueras, en las fronteras, porque finalmente estos peajes terminarán afectando a la gente de la región”, expresó Adolfo Romero, vocero del movimiento Iniciativa Ciudadana.

Romero afirmó que existen al menos seis empresas de transporte en la zona y a través de los sindicatos de las mismas se paralizaran las actividades. Agregó que incluso se habló con el comercio de Turbo, Carepa, Chigorodó y Apartadó para que no abran sus negocios durante la protesta.

“Aparte de rechazar el inicio del recaudo también protestamos por la falta de socialización de la obra. Cuando hablan con nosotros es solo para imponer las decisiones”, dijo Romero

Desde Iniciativa Ciudadana señalan que el cobro de peajes empezaría no para mantenimiento de la vía, sino porque el proyecto Mar 2, en la etapa que va desde la vereda El Tigre de Chigorodó hasta el túnel del Toyo, está desfinanciado.

“Planteamos que se cobre tarifa plena si se quiere, pero que reubiquen las casetas, que los peajes los paguen los camiones y tractomulas que vienen hacia la región y no la gente de a pie”, expresó Romero.

Respuesta del gobernador

Como una fórmula para financiar las obras que se aplica desde hace más de 12 años, defendió el gobernador de Antioquia Luis Pérez la instalación de los peajes. Sin embargo, manifestó que es un asunto que nada tiene que ver con el Departamento.

“Es un problema de la ANI, de unos bancos y de unos concesionarios, de eso se ha hablado siempre, yo como gobernador y ciudadano los apoyo como un instrumento de desarrollo de las carreteras colombianas”, aseveró.

También anunció que en la zona hará presencia la Policía y el Ejército para evitar que se altere el orden público, y subrayó que bajo ningún pretexto permitirán el cierre de vías o la paralización del transporte.

“Hablamos con el ministro de Transporte y acordamos que cualquier empresa transportadora que no preste el servicio recibirá de inmediato las sanción a que dé lugar. Todas están advertidas y contarán con la protección de la fuerza pública para trabajar”, sentenció.

Este martes se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en Aparatadó para dar un parte de tranquilidad a la comunidad y evitar, en palabras del gobernador, que “se lleven a cabo actividades que creemos no son necesarias”.

No obstante, Romero afirmó que el mandatario está desinformado y no ha participado en las reuniones a las que lo han llamado para explicarle la situación. También aseguró que el paro cívico será pacífico y no contempla el cierre de vías.

“Como cese de actividades se convoca desde los sindicatos, si la empresa no tiene conductores automáticamente se para la movilidad, por mucho que la empresa quiera operar”, declaró Romero.

Con el paro, los líderes de la región esperan que se suspenda el anunciado inicio de cobro de los peajes y, que tanto la ANI como el Gobierno Nacional, se sienten a dialogar sobre la reubicación de los mismos.