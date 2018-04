En video: Acoso sexual de profesor de la Universidad Nacional a estudiante

No era la primera vez que Lizeth Lorena Sanabria, estudiante de la Universidad Nacional, había sido víctima de acoso sexual por parte de su director de maestría, Freddy Monroy.

En esta ocasión, motivada por una compañera y con el propósito que no le suceda a otra persona, decidió grabar el acoso del que era víctima, y del que había callado por temor de las consecuencias que pudiera traer su denuncia.

En el video dado a conocer este jueves, se observa como el docente después de una charla académica, intenta besarla en varias oportunidades, la abraza y hasta pone sus manos sobre su cola, mientras ella, opone resistencia.

No es la única

Lizeth Lorena Sanabria reveló que desde que comenzó sus estudios de maestría, Freddy Monroy se mostró muy amable y dispuesto a asesorarla, por lo que se ganó su confianza.

Sin embargo, en una ocasión cuando este le mostraba un experimento con láser en uno de los laboratorios de la Universidad Nacional, el profesor la llevó contra la pared y tocó su cintura y senos, pese a su rechazo.

La universitaria señaló que este episodio le causó mucho daño psicológico, por lo que pensó no regresar a la universidad.

“Yo me sentía muy mal y yo pensé en no volver a la universidad. Yo no quería saber nada. No quería volver. No me importaba perder lo que había invertido en tiempo y en dinero, pero me motivó que otra compañera, en ese tiempo de la decisión, me dijo: ‘Es que yo también le tengo miedo a ese profesor porque él me hizo algo, intentó meterme la lengua en la boca’", sostuvo la joven.

Al ver que no era la única estudiante víctima de acoso por parte del docente, decidió seguir adelante con la maestría y buscar la forma de conseguir la evidencia. “Necesito exponer esto para que a más niñas no les pase lo mismo, que no sientan lo que yo sentí en ese momento”, afirmó Sanabria.

Interpone denuncia

La universitaria explicó que el día de la reunión se dirigieron a la oficina del docente para definir las últimas notas, allí no fue agresiva y no intentó agredirlo físicamente porque en ese momento pensaba en cómo salir de ahí bien y cómo obtener las pruebas contundentes.

Finalmente, con el video en el que se demuestra el acoso por parte del profesor, Lizeth Sanabria dio a conocer el caso a la universidad e interpuso la denuncia a la Fiscalía por acoso sexual.

Según el relato de la joven, otras estudiantes víctimas del hombre estarían también dispuestas a denunciarlo.