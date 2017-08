“Es la transmisión más grande de la historia de la televisión colombiana”

Desde que se realizó el anuncio de la visita a Colombia del Papa Francisco en RTVC comenzaron a desarrollar el plan para el cubrimiento televisivo de esta histórica visita, que se espera sea vista en directo por más de 100 millones de personas.

La productora de televisión pública del país es la encargada de producir y generar la señal oficial multidestino, con el minuto a minuto de las actividades públicas del Sumo Pontífice en las cuatro ciudades en las que estará: Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena.

Estas serán las imágenes que tendrán todos los canales, públicos y privados, nacionales e internacionales, así como de todos los ciudadanos que quieren estar al tanto de este importante evento. Además, el Canal Institucional (CITV) transmitirá ocho horas diarias en directo de dichas actividades.

Será un despliegue nunca antes visto con 17 unidades móviles para las cuatro ciudades, 20 lentes súper tele que le permitirá al televidente tener al Máximo Jerarca de la Iglesia Católica en los primeros planos sin invadir el espacio del Papa Francisco. También se contará con 140 cámaras de unidades móviles, 36 cámaras portátiles, Cablecam que acompañará todo su recorrido y tres helicópteros con cámaras Cineflex. Además del acompañamiento de 1030 personas de producción durante la visita del papa a Colombia, entre el 6 y el 10 de septiembre.

Para que el mundo pueda seguir paso a paso la visita de Francisco, se destinaron 720 horas de segmento satelital y más de 50 mil metros de cableado.

PASO A PASO

Todo inicia el 6 de septiembre desde Bogotá donde estará hasta el 7, el 8 viajará a Villavicencio, el 9 a Medellín y el 10 de septiembre se cerrará la visita con la cobertura especial con la partida del Papa desde Cartagena.

CITV Canal institucional diariamente abrirá su programación a las siete de la mañana y cerrará a las 8:30 de la noche aproximadamente, tiempo durante el cual se espera que ocho horas sean en directo, junto aun resumen que tendrá una hora de duración con los mejores pasajes del día.

El minuto a minuto de la agenda del Papa Francisco en Colombia solo lo podrá encontrar a través de la pantalla de CITV Canal Institucional y vía Streaming en www.canalinstitucional.tv/

COLPRENSA habló con Adriana López, subgerente de Televisión de RTVC, encargada de la producción de la señal que llevará al mundo la visita del Papa Francisco.

-¿Hace cuánto empezaron a trabajar en el proyecto de la visita del Papa a Colombia?

Desde el año pasado. Inmediatamente se publicó que el Papa vendría a Colombia empezamos la realización de una proyección de todo lo que se necesitaría porque sabíamos que RTVC tendría la responsabilidad de este cubrimiento.

Todo esto sin saber la agenda y las ciudades. Sólo hasta el mes de marzo de este año se presentó a la Autoridad Nacional de Televisión el primer proyecto con todo técnicamente claro, con las ciudades y uno a uno los eventos y sus recorridos.

-¿Cómo ha sido el trabajo para diseñar la producción de este tipo de eventos?

Hemos analizado y estudiado una a una las visitas que el Papa Francisco ha realizado a otros países para ver y aprender cómo se realizaba el cubrimiento televisivo de estas visitas.

Era importante saber como él actúa, como se comporta en estas visitas, viendo que no es un Papa esquemático, que no cumple estrictamente la agenda, sino que él va cambiando, se baja del Papa móvil y saluda en lugares inesperados, lo cual hay que tener en cuenta para la producción.

-¿Quién paga esta producción?

Una gran parte del presupuesto es de la Autoridad Nacional de la Televisión para las necesidades de producción, y otra parte llega desde la Presidencia de la República.

-¿Cuánto cuesta?

En realidad saldrá muy barato, jugando con las economías de escala posibles, pues como buena televisión pública sabemos ahorrar y este producto que consideramos en una producción normal puede llegar a los 10 mil millones de pesos, a nosotros nos cuesta 5600 millones de pesos.

-¿Quiénes han apoyado esta producción?

Hicimos un llamado a todas las productoras del país y los canales más importantes, tanto públicos como privados. Realizamos unas reuniones desde el mes de junio para plantearles nuestro esquema de producción y qué equipos necesitábamos, así como de personal técnico. Muchos de ellos han querido aportar algunas cosas, como móviles y personal técnico.

Hicimos una invitación pública para todo lo que necesitábamos y logramos acuerdos con los dos canales privados nacionales, como contratistas. De RCN en Bogotá y Caracol en Cartagena, mientras que en Medellín contaremos con la ayuda de TeleAntioquia. Para todo el país alquilamos los helicópteros de RCN. Ya también está listo el apoyo en Villavicencio.

-¿Qué equipos extra necesitaron?

Son un montón de equipos adicionales los que se requieren para este tipo de eventos, como elementos en comunicaciones, antenas y demás cosas claves para llevar este evento en vivo.

PRODUCCIÓN

-¿Es la producción más ambiciosa que han realizado?

RTVC y en especial el Canal Institucional se ha convertido en el canal donde la gente espera los grandes eventos de país. Los 20 de julio, la Posesión Presidencial, visitas de mandatarios y la firma del acuerdo de paz, así como todos los hechos históricos para el país deben ir por el Canal Institucional.

Con esto, creo que tenemos el bagaje y la experiencia para poder hacer un cubrimiento de altura de la visita del Papa a Colombia. Pero esta es la transmisión más grande de la historia de la televisión colombiana.

-¿Que exigencias tienen del Vaticano?

No han realizado exigencias. Hemos estado en contacto con el equipo de televisión del Vaticano y la verdad están bastante tranquilos cuando les hablamos de nuestro esquema de producción. No exigen y entienden nuestro esfuerzo, son muy respetuosos. Tan solo hacen una solicitud para que se manejan ciertos límites en el espacio frente al Papa y eso lo sabemos bien, no debemos invadirle el espacio cuando está orando o que no tapemos a la gente.

-¿Cómo serán las transmisiones?

Vamos a transmitir ocho horas diarias en directo en el Canal Institucional. Nosotros realizamos la transmisión multidestino, como un mundial de fútbol donde todos los canales tienen las mismas imágenes de los partidos, pero cambian son los presentadores de cada canal. Nosotros realizaremos y transmitiremos toda la producción y la señal multidestino que será presentada por todos los canales del mundo, pero a través del Canal Institucional la verán con nuestros presentadores y completa, porque la transmitiremos total.

-¿Cómo ha sido la preparación en las distintas ciudades del país?

Empezamos hace rato porque debemos marcar puntos de señal, con visitas técnicas y todo el equipo listo. Cuatro días antes del evento de cada ciudad.

-¿Quiénes pueden acceder a la señal multidestino?

Todo aquel que pueda bajar la señal del satélite. Es gratuita, libre pero solo se puede usar ese día. Lo que no se puede hacer es usarla después, para programas o documentales, porque es propiedad de Colombia.