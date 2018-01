¿Es posible reducir horas laborales en Colombia sin bajar el salario?

En Colombia legalmente se deben trabajar 48 horas semanales (8 diarias), en comparación a las 35 que se laboran en Europa, sin embargo, el sector metalúrgico de Alemania busca la reducción a 28 horas, sin bajar el salario siempre y cuando el trabajador deba atender a niños o personas de la tercera edad.

El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, quien presentó la información, se cuestionó si en Colombia sería posible bajar el tiempo laboral sin que se tenga que reducir el salario que reciben los trabajadores, como se plantea hacer en el país europeo.

Iván Daniel Jaramillo Jassir, miembro del observatorio, señaló que la dificultad en Colombia está en negociar sectorialmente, es decir, por rama o industria, "porque si bien no está prohibido, los sindicatos negocian por empresa y eso dificulta mucho el paquete de reivindicaciones laborales, salariales y prestacionales que sería deseable incorporar".

Para el experto, la posibilidad de que un trabajador tenga esa reducción de horas laborales es que primero haya más oportunidades de trabajo y segundo acompañar la vida personal, familiar y de atención en actividades personales del trabajador.

"El trabajador no es solo trabajador, también es un ser humano que tiene distintas actividades que vale la pena estimular para que pueda tener un rol social suficientemente deseable”, indicó el experto.

Jaramillo explicó que en el país no está prohibida la negociación sectorial, porque el Código Laboral habilita una posible negociación, sin embargo, se necesitaría articular esquemas de protección del derecho sindical para evitar una competencia desleal en los distintos sectores de las empresas.

El experto manifestó que "las empresas empezarán a tomar conciencia de la importancia de negociar sectorialmente para que no haya lo que denominamos dumping, es decir, que en un mismo sector se reduzcan sus horarios sin reglamentación, la idea sería que esto fuera a partir de la habilitación legal".

Jaramillo añadió que generalmente para las empresas privadas negociar colectivamente las horas con los sindicatos significa más costo y menor productividad. "La productividad no se mide por el número de horas labores. Si un trabajador tiene un problema familiar y no lo puede atender por estar las ocho horas en el lugar de trabajo no va a ser más eficiente, porque estará indispuesto y lo que hará es perder tiempo".

El catedrático aclaró que en Colombia el número de horas laborales está ligado al salario para desarrollar las labores que se le encomiendan, sin embargo, las empresas podrán negociar los ingresos del trabajador sin necesidad de reducir el salario.

Jaramillo dijo que en Colombia se verifican diversos procesos de negociación colectiva en distintos sectores en los que se ha pedido la reducción del horario por diversos factores, "por ejemplo, recientemente se está negociando el proceso de condiciones laborales de los trabajadores aéreos, reduciendo el horario para garantizar la seguridad de los pasajeros en el transporte aéreo del país".

Para el experto, si en Colombia se implementara esto por sectores los más beneficiados serian: Agricultura, Energía Eléctrica y Explotación de caña.

Actualmente la jornada semanal en España es de 40 horas y en Francia es de 35 horas. En Argentina, Perú y México es de 48 horas, en Brasil es de 44 horas y en Ecuador y Venezuela es de 40 horas.