“Estamos ante un falso positivo": Abogado defensor en caso de Hermanos Mora

Una vez se conoció la decisión del juez 20 con función de Control de Garantías, sobre la libertad de los hermanos Mora Urrea, investigados por presunto testaferrato de las FARC, el abogado Pedro Pablo Carranza, defensor de Uriel Mora Urrea, manifestó su satisfacción y adujo que lo sucedido con los hermanos es un falso positivo.

“Estamos ante un falso positivo, porque a pesar de que se encontró varias contradicciones en las declaraciones, manifestó que no era la instancia para referirse a ellas. Efectivamente encontró que no hay razón para permanecer detenidos a la familia Mora Urrea, porque no encontró los elementos necesarios que requiere la ley”, dijo el penalista.

Para el abogado defensor, los argumentos de la Fiscalía carecen de verdad por lo que, según su declaración, no tiene como justificar el llamado del ente acusador a los hoy imputados.

“Para la defensa está claro que estamos ante un falso positivo de la Fiscalía que ha sido engañada porque ha construido un proceso con base en unos testigos que distan mucho la verdad. La defensa se encargó de demostrar y justificar cómo se contradicen, cómo no estaban en los sitios donde decían haber estado, como comandantes de la guerrilla que hoy en día están en el proceso de paz se contradicen y desmienten las acusaciones que hay en contra de la familia Mora Urrea”, aseguró.

En relación al supuesto incremento patrimonial, la defensa aseguró que la Fiscalía usó un funcionario de la entidad para emitir un estado financiero que lo usarían como prueba en la imputación de cargos.

“La Fiscalía ha hecho estudio y análisis que está plagado de ilegalidades, no tiene el control del Código penal. En ese sentido se construyeron unos análisis contables entre los cuales uno es un funcionario de la Fiscalía, pero no es contador. No entiende la defensa como una persona que no es contador puede emitir un informe contable para que, además, pueda ser acogido por la Fiscalía y aducirlo como prueba”, aseveró Carranza.

El mismo señalamiento lo realizó en cuanto al delito de lavado de activos que les endilgó la Fiscalía en días pasados.

“El lavado de activos solo está en la cabeza del señor fiscal, que montó el proceso de una manera ligera. Más adelante tendremos las capacidades de demostrar, esperemos las etapas que vienen. Tenemos cómo demostrar que ese lavado de activos también es un falso positivo”, dijo.

En relación a los testigos que usó la Fiscalía para llamar a los hermanos Mora Urrea ante los estrados judiciales, el penalista aseguró qué hay una serie de inconsistencias halladas.

“Ningún testigo acierta a un solo hecho, ni siquiera la fecha le coinciden, las contradicciones en las cuales el fiscal 35 de extinción de dominio el mismo día a la misma hora con solo dos manos y una máquina de escribir y computador toma dos testimonios de dos testigos diferentes, no entendemos cómo una persona pueda tener el don de oblicuidad para tomar una declaración a dos testigos”, aseguró.

Las declaraciones del penalista se dan una vez el juez 20 ordenó la libertad de los hermanos Norberto Mora Urrea, Alirio Mora Urrea y Uriel Mora Urrea, quienes están vinculados al proceso judicial que los involucra con excombatientes del desmovilizado grupo guerrillero de las FARC.

LO QUE DICE LA FISCALÍA

La directora contra el Lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación, Luz Ángela Bahamón, indicó que la Fiscalía acata y respeta la decisión del juez pero no la comparte, por lo que ha interpuesto un recurso de apelación.

En segundo lugar aseguró que “el proceso penal por el presunto delito de lavado de activos por el que fueron imputados continúa y se presentará el escrito de acusación en el término legal”.

En relación al proceso de extinción de dominio de los bienes, indicó la delegada dela Fiscalía que continúa con las medidas cautelares.

“La Fiscalía no comparte la apreciación de la Procuraduría, porque el ente acusador presentó materiales probatorios y evidencia física que permitió las órdenes de captura que fueron otorgadas y a las cuales se les impartió legalidad”, dijo Bahamón.

Por último, aseguró insistió que la Fiscalía “tiene sólidos elementos para continuar con el proceso y adelantar juicio correspondiente”.