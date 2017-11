¿Estamos en la era de los supersolteros?

Por Claudia Arango Holguín

Seguro le ha pasado: si lleva más de un año sin novio ya le están diciendo que lo dejó el tren o se quedó para vestir santos. Eso, sin embargo, no les importa a los supersolteros. El término no está en el diccionario, porque se forma entre un prefijo y una palabra, pero ya existe. Son esas personas que están solas por convicción. Eligieron ese estado civil y lo defienden con argumentos.

Se distinguen porque no tienen que discutir con nadie sus planes de vacaciones, su mejor amigo es un perro o un gato y son más individualistas, incluso en el sexo.

A la politóloga Sandra Borda, quien este año escribió en la revista Arcadia El manifiesto de la mujer soltera, single o supersingle le funciona igual, “si se trata de definir a una persona que tiene una visión progresiva en la vida y que no necesariamente termine en pareja, entonces puedo ser supersoltera”.

Cuando Borda escribió su manifiesto en mayo de este año recibió dos tipos de reacciones que llamaron su atención: el de las hombres que se sienten estigmatizados por la sociedad cuando llegan a determinada edad y no se han casado, y el de los que “no leyeron bien. Un montón de tipos que piensan que estás disponible en el mercado y que necesitas salir con el primero que se atraviese”.

La soltería en el transcurso de la historia ha sido un término tan degradado como discriminado. Cuenta Kate Bolick, periodista estadounidense y autora del libro Solterona, y quien retrató la vida de cinco escritoras que defendieron la idea de no vivir en pareja a comienzos del siglo XX, que ser soltera era considerado una anomalía, “una aberración con respecto al orden social”.

Para el psicólogo, docente e investigador de la Universidad Antonio Nariño, Jorge Eduardo Moncayo, los juicios morales se van a dar siempre, y más en sociedades tradicionales, ya que una persona soltera reconfigura el ideal de familia que está preconcebido.

“El matrimonio es la célula de una sociedad y transgrede la soltería. La intención de cambiar la forma de concepción de pareja es todo un reto para quienes deciden ser solteros”, precisa.

Transformaciones

Moncayo cuenta que en Colombia es muy usual que las personas adultas hoy en día se divorcien después de una relación que no funcionó como querían, “pero no para estar solos sino para buscar otra pareja y hasta casarse de nuevo”.

Las últimas cifras, entregadas a mediados del año, y reveladas por la Superintendencia de Notariado y Registro, precisan que en el país por cada tres matrimonios civiles hay un divorcio.

Aunque no hay una cifra exacta a la fecha de solteros en la región (el último censo en Colombia se realizó en 2005 y registraba una población soltera en Antioquia del 48 %), no es fácil que quienes tomaron la decisión de no estar en convivencia en pareja ni casarse ni tener hijos, lo digan a los cuatro vientos.

Estuvimos buscando supersolteros que quisieran contar su experiencia, y si bien tenían claro que esa decisión estaba tomada, no quisieron hacerla pública. ¿Miedo a la discriminación o a ser estereotipados?

Borda tiene la impresión de que todavía existe una asociación entre la vida en pareja y la noción de éxito. “Eso no está mal pero aplicarle esa regla a todo el mundo me parece complicado. Hay gente que no tiene esa aspiración”.

Hace un par de días un artículo sobre la discriminación de las personas solteras se viralizó. Lo escribió para The New York Times, Helen Betya Rubinstein, quien habló de esa realidad: “Independientemente de su sexualidad, la gente soltera recibe un trato de ligera exclusión y un desconcierto que resulta anticuado”. Añadió la autora que cree que esto se da “por que la soltería puede elegirse o rechazarse”, y es asociada con la soledad. Eso genera miedo.

Sandra Borda concluye que para una persona que no ha vivido un tiempo sola es difícil concebir que alguien esté sin compañía por puro deseo. Soledad no es sinónimo de desamor, como asegura el psicólogo Moncayo, quien ha visto en sus investigaciones que un supersoltero no renuncia al amor. “Ellos reconfiguran la convivencia con el otro y el ideal de pareja. No pierden su individualidad”.

En la Convención Anual de la Asociación Estadounidense de Psicología de 2016, la doctora Bella DePaulo, de la Universidad de California, explicó a sus colegas que es hora de que se haga una representación más precisa de las personas solteras y la vida individual. “Una que reconozca las fortalezas reales y la capacidad de recuperación de las personas que son solteras, y lo que hace que sus vidas sean tan significativas”.

Así que no es que los haya dejado el tren. Para que la próxima vez, ni les haga el chiste ni intente hacer de Cupido. Es su manera de entender la vida y relacionarse con otros. Ellos no andan buscando su media naranja, porque se sienten una naranja completa.