"Están poniendo palos en la rueda a la implementación del acuerdo de paz"

El líder del partido político de la Farc, Rodrigo Londoño conocido como 'Timochenko', expresó que la “paz vale la pena” y rechazó la imagen negativa que ha dejado la “extrema derecha” a la implementación del Acuerdo.

“Uno de los temas más difíciles a tratar fue hablar si seguir o no con el proceso. Sin embargo, todos levantaron la mano y dieron su voto para defender la iniciativa”, dijo ‘Timochenko’ y resaltó que sectores de las Fuerzas Militares y el partido Centro Democrático estarían poniendo “palos en la rueda” para la implementación del Acuerdo de Paz.

Frente a su cercanía con Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ sostuvo que después del viaje de este a la zona del espacio territorial de Miravalle en el departamento de Caquetá, no tiene noticias de su paradero.

“Están escondidos, tras la desconfianza que se ha generado en el posconflicto. Hace ratico que no hablo con Márquez, tengo mala memoria. Hemos tenido comunicación con Pablo Catatumbo. Está confirmado que en la zona en donde estaban había una operación militar. Nos vienen estudiando", afirmó el jefe del partido Farc en entrevista con Caracol Radio.

‘Timochenko’ también se refirió a sus visitas a las zonas de reincorporación y mencionó que encontró “incertidumbre” porque “la gente no tiene norte y no sabe qué a va pasar (…) Hay una lucha ideológica también”, agregó.

De otro lado, se refirió al proceso por narcotráfico de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, y dijo que cree en su posición. “Estamos identificando los sectores que quieren hacer fracasar este proceso y una de estas personas es el fiscal general. Ahora parece que el Fiscal dice tener pruebas contra él. Tengo la obligación de creerle al compañero”, añadió.

‘Timochenko’ rechazó las pruebas que ha hecho públicas la Fiscalía General de la Nación ante el caso de Santrich. "No me gusta tanta traba que han puesto en el Gobierno porque han mostrado mucho material sensible a la luz pública". Sin embargo, el jefe del partido Farc indicó que ha ofrecido su colaboración para aclarar estos hechos que involucran al sobrino de Iván Márquez.

Asimismo, Londoño negó estar haciendo “conejo” con los bienes de la Farc para la reparación de las víctimas. “Tengo la conciencia tranquila y no me voy a esconder (…) me sucedió que cuando estaba en una zona veredal apareció un helicóptero y pregunté qué si era normal. Yo corrí, pero a grabar”, agregó Londoño.

A la par, ‘Timochenko’ afirmó que la fumigación con glifosato para controlar los cultivos ilícitos no es una solución correcta porque en los diálogos con el Gobierno nacional quedó establecida la erradicación voluntaria.

“Lo que va hacer la gente es sembrar más adentro de la montaña y eso lo que va a dejar en más deforestación (…) En el Putumayo el narcotráfico nos está haciendo daño. El Estado nos dejó solos", sostuvo.

El miembro del partido Farc, se refirió a los delitos sexuales que se presentaron al interior de la exguerrilla y señaló que estos hechos fueron castigados de acuerdo al reglamento. “En las Farc nos forjaron en unos valores. Por ejemplo, la fraternidad y la camaradería (…) Pero quien se veía involucrado, ya sabía que se sometía a la pena máxima”, concluyó.

