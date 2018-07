Este martes Uribismo definirá quién será el candidato a presidente del Senado

La frase en la política colombiana de que “el candidato es el que diga Uribe”, se volvió a poner de moda por estos días para definir quién será desde el próximo viernes y por un año el presidente del Senado de la República.

Esa dignidad llama mucho la atención porque será ese senador quien tomará el juramento el próximo 7 de agosto al presidente Iván Duque Márquez, quien desde la propia campaña había dicho que esperaba que ese congresista fuera el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Pero este lunes, el jefe del Centro Democrático definitivamente dijo que no acepta ser el candidato a ese cargo, por lo que invitó a su partido a buscar nuevos liderazgos.

Aunque esa decisión se había dicho que se tomaría hace una semana, finalmente se acordó que sea mañana martes el día en que la bancada de los nuevos senadores definirá quién será el presidente. Los candidatos son cuatro, tres mujeres y un hombre.

La primera en el sonajero es María del Rosario Guerra, quien no es muy cercana al sector del presidente Duque, incluso ella estuvo en la carrera por la candidatura presidencial el año pasado y se le consideró como el reemplazo de Óscar Iván Zuluaga. Es claro que la relación política entre Duque y Zuluaga no ha sido la mejor. En la contienda electoral, Zuluaga anunció su apoyo a Duque, pero no lo acompañó de forma pública.

La segunda candidata es la senadora caucana Paloma Valencia, quien hasta final de junio pasado tomó mucha fuerza para ser la presidenta del Senado. Sin embargo, esa aspiración no se consolidó, especialmente porque al interior del Centro Democrático se considera que Valencia sería un blanco permanente a criticar por parte de la oposición.

Una situación similar es la del tercer candidato, el senador huilense Ernesto Macías, quien es de los llamados pura sangre del duquismo. Por un lado, porque no tiene el respaldo de toda su bancada; y por el otro, porque durante estos cuatro años como senador Macías fue uno de los que más enfrentó desde su curul a sectores del Polo Democrático y los Verdes.

La cuarta en el sonajero es la senadora antioqueña Paola Holguín, quien en marzo pasado sacó 58.000 votos, siendo la segunda más votada en ese partido. Holguín tiene a su favor que hace parte de las llamadas 'pura sangre' del uribismo, es mujer, cumple con el objetivo del presidente Duque de que su gobierno tenga muchas mujeres y un aspecto más: que la senadora Holguín no es distante del presidente Duque.

Las senadoras Holguín y Guerra indicaron que será en la reunión de bancada, este martes, cuando se espera lograr un consenso sobre quién presidirá el Senado y resaltaron que acogen la recomendación del expresidente Uribe, jefe de la bancada.

También se conoció que la primera vicepresidencia le corresponderá al Partido Conservador, bancada que aún no ha definido quién sería el escogido. La segunda vicepresidencia será para la oposición, sin embargo esto se concretará este martes en la reunión de compromisarios.

En lo que ya hay acuerdo es que Gregorio Eljach se mantenga como secretario general del Senado, esto porque ya logró un apoyo en la mayoría de los partidos que harán parte de la coalición.