Esto dijo Álvaro Uribe tras vinculación en caso Claudia Morales

Luego de que la periodista Claudia Morales revelara la semana pasada, por medio de una columna de opinión, que fue abusada por unos de sus jefes en el pasado, se armó toda una tormenta de arena. (Lea aquí: Periodista Claudia Morales reveló que fue violada por uno de sus jefes)

Y es que Morales se negó a revelar el nombre de su presunto victimario “por miedo y por proteger la integridad de su hija”, ya que su agresor, como ella lo describió, es un hombre poderoso, con influencias y se mantiene activo en la vida pública del país.

Pero en redes sociales, algunas personas osadas y sin pruebas, han colocado algunos nombres en la mesa, entre ellos el del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, quien fue su jefe cuando esta hacía parte del equipo de comunicaciones de la Presidencia.

Incluso un periodista del periódico The New Yorker, Jon Lee Anderson, señaló directamente al expresidente en un mensaje de Twitter. “En Colombia se está produciendo un ruido en medios sobre violaciones presuntamente cometidas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez”, escribió.

#YoTambien is the Latin American equivalent of #MeToo. In Colombia there is gathering media buzz about rapes allegedly committed by former President Alvaro #Uribe Velez.

— Jon Lee Anderson (@jonleeanderson) 24 de enero de 2018