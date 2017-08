"Esto es aterrador y una vergüenza": Expresidentes de la Corte Suprema

Con el paso de los días y de las declaraciones el escándalo que envuelve a los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, ahonda en la indignación de la ciudadanía, los organismos de control y el propio poder judicial.

El que ha sido llamado incluso como “El Cartel de la Toga” en redes sociales por ahora se perfila, incluso, en lo que podría ser una estructura delictiva que pedía dinero a congresistas a cambio de direccionar procesos.

En la cabeza estaría el abogado Luis Gustavo Moreno, quien según las declaraciones del senador Musa Besaile, actuaba a nombre de Leonidas Bustos, a quien Moreno se refería como “su papá”. Precisamente Moreno sería quien se encargaba de pedir el dinero, alegando tener cómo frenar órdenes de captura, y lo habría hecho no solo en el caso de Mussa Besaile, investigado por ‘parapolítica’, sino también en el proceso contra Julio Manzur.

De acuerdo con las declaraciones de Besaile y Manzur, se trató de una “extorsión” millonaria realizada por un hábil Moreno. El primero pagó 2000 millones y el segundo, se abstuvo de “dejarse tentar por el diablo”, como él mismo dijo. Besaile sigue con una preliminar desde hace 11 años, Manzur enfrenta un juicio que está para alegatos finales.

Tras la confesión de Besaile respecto del pago, la Corte Suprema de Justicia llamó a Manzur a declarar y compulsó nuevamente copias contra Bustos y Ricaurte, con una diferencia: Como Ricaurte habría actuado en el caso de Besaile como abogado y ya no como magistrado, no tiene fuero, y por tanto la compulsa se hizo a la Fiscalía General de la Nación que deberá entrar a definir si hay méritos para abrir o no una investigación formal en su contra.

A esto se suma, la primera compulsa que hizo la propia Corte a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y la cual tiene que ver con las comunicaciones de la justicia de Estados Unidos a Moreno, en dónde quedó consignado no solo como le pidió plata al exgobernador Alejandro Lyons, sino en donde se mencionaron los nombres de Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos como garantía de éxito de las presuntas gestiones de Moreno ante la Corte, hechos que están siendo ya investigados.

Ante esta situación y el debate que está abriendo en círculos políticos para reformar la justicia y crear de nuevo un Tribunal de Aforados, los expresidentes de la Corte Suprema Augusto Ibáñez y Jaime Arrubla contaron sus impresiones.

“ES UNA VERGÜENZA”: IBÁÑEZ

¿Cómo ha visto este escándalo?

Con gran vergüenza y con algunos compañeros nos hemos reunidos con la idea de revisar los temas y charlar de alguna manera para poder salvar el concepto de justicia. Eso es lo más importante, la justicia es el fundamento democrático. Estamos devastados porque una Corte que ha sufrido lo que ha sufrido, la Toma del Palacio, los embates en la época de la ‘Yidispolítica’ y la ‘Parapolítica’, estos hechos ahora son ajenos de la función judicial y deben ser objeto de repudio. Se debe llamar la atención a la opinión pública y a los jueces y fiscales que el valor de la justicia es de todos. La justicia debe ser reivindicada.

Como consecuencia de este escándalo hay un manto de duda sobre decisiones que tomó la Corte en el pasado y que va a tomar. Hay dos casos en marcha, el de Ramos y el de Manzur y seguramente se dudará de lo que se resuelve, ¿qué hacer?

Aunque parezca muy raro, debo llamar la atención que debemos confiar que las personas que se encuentran allí son correctas. Para eso se debe llamar a la opinión pública para que haga un seguimiento para que todos los trámites sean oportunos y lo más aproximado al valor justicia.

¿Usted cree que la Sala Penal ya no es la misma de antes, cuando estaba usted o la magistrada María del Rosario González?

Eso es un juicio histórico de la labor que se realizó en la Corte y que tuvimos el honor de hacer. Pero, vuelvo a repetir, uno debe esperar que en la actual investigación se ponga de presente la administración de justicia con los valores y principios que siempre ha seguido la Corte. Una cosa son los hechos vergonzosos que se están investigando y otra cosa muy diferente es a lo que se debe apuntar, de rodear a la Corte para que sea lo más clara y contundente en sus decisiones. Las decisiones judiciales se explican por sí mismas y si la comunidad quiere revisarlas, está en todo su derecho, siempre ha sido así.

Se está hablando de un Tribunal de Aforados, ¿le gusta la idea?

En Colombia no existe persona o funcionario que no tenga juez natural. Los mecanismos hay que pulirlos y mejorarlos. Se supone que los magistrados, jueces y fiscales están en una función no para delinquir, pero si eso sucede debe haber mecanismos exigentes. La Comisión de Acusaciones no es de juristas, no se exige siquiera el grado de abogado, pero debe operar y si no opera, se deben hacer los cambios correspondientes. Lo que me preocupa es que, ante la adversidad, se piense que la Rama Judicial y sus decisiones entren en cuestionamiento. La justicia como valor es imposible corromperla, lo que hay que hacer, es ejercerla en tal sentido.

"ES ATERRADOR”: ARRUBLA

¿Cómo ha visto este escándalo?

Lo veo aterrado. Cómo es posible que un hampón de las características del exfiscal Moreno haya pasado como asesor de un Fiscal General de la Nación, al mismo tiempo abogar, defendiendo congresistas, y después llegar a ser Fiscal Anticorrupción. Eso me deja aterrado. ¿Cómo llegó allá? ¿Quién lo recomendó? ¿Con qué criterios fue elegido Fiscal Anticorrupción? ¿A quién más tienen en la Fiscalía? Los fiscales van nombrando gente para cumplir favores sin escoger a los mejores personajes y los ciudadanos quedamos a la acción de ellos.

Si no hubiera sido por los Estados Unidos y la DEA que pasa ese informe este señor seguiría allá en su puesto. Y seguiría haciendo extorsiones. Esa es la gran preocupación que yo tengo. Los magistrados, una vez se compruebe que son sirvengüenzas, pues que los condenen, pero a mí lo que me tiene aterrado es lo que pasó en la Fiscalía, eso es un exabrupto.

Como consecuencia de este escándalo hay un manto de duda sobre decisiones que tomó la Corte en el pasado y que va a tomar, ¿qué hacer?

La Corte debe adoptar en su interior varias políticas. Primero, todos los procesos en donde haya sido abogado Moreno y sus compinches deben revisarse. Segundo, puede haber hay acciones de revisión para cuando ya hay sentencia absolutoria o condenatoria. La Corte debe poner un libro abierto para que haya una veeduría cívica y ciudadana, un gran Comité Nacional que pueda observar si esos procesos se han llevado en debida forma.

Se está hablando de un Tribunal de Aforados, ¿le gusta la idea?

Ni riesgos, ese es otro esperpento. No sé cómo se les ocurre. Hay que abolir ese antejuicio político que hay en el Congreso, eso es un prejuicio político que no conduce a nada hay que eliminar la intervención de la Comisión de Acusaciones y que se vaya directamente al juez natural que es la Corte Suprema de Justicia. El único que debe quedar con Tribunal de Aforados es el Presidente de la República y eso por la dignidad de la República. El que tenga algo que investigarse que pase de una vez al juez sin tanta vuelta. El Tribunal o la Comisión son talanqueras, son palos en la rueda para el proceso.

¿Cómo funcionaría si el investigado es un magistrado de la Suprema?

El que se tenga que declarar impedido, que lo haga. Si fue elegido por él, que se sortee conjueces. El juez tiene que ser independiente y para eso están las recusaciones y los impedimentos. La justicia es darle a cada cual lo que le corresponde.

¿Se imaginó que algo así pudiera pasar?

Jamás lo imaginé, ojalá no fuera así. Todavía albergo la inocente esperanza que esto se lo hayan quedado los abogados, pero reconozco que todos los días se estrecha más el embudo.