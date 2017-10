Estos los principales cambios con los que llega la JEP a las plenarias

La plenaria del Senado se apresta a iniciar la discusión del articulado de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), la cual permite la articulación y funcionamiento de esa justicia transicional que será aplicada en particular a las FARC.

Aunque estuvo en el orden del día del miércoles, y se pretendió empezar a presentarla, la falta de quorum de los senadores llevó a que se levantara la sesión.

El proyecto, que es de especial atención del gobierno, porque hace parte de la implementación de los acuerdos de paz, tuvo una ponencia única tanto para las plenarias de Senado como Cámara, por parte de los congresistas Horacio Serpa y Hernán Penagos.

El articulado tiene algunas proposiciones nuevas como, por ejemplo, en lo relacionado con el tema de la participación en política de los jefes de las FARC. Una disposición alterna que llega en el texto indica que “será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para la Paz”, lo cual significa que si la JEP dispone a un exguerrillero sanciones alternativas u ordinarias, las cuales se pagan en la cárcel, no podrían acceder a la elegibilidad.

El articulado deja abierta la opción que los jefes de las FARC, si llegan al Congreso, podrían dejar suspendida la curul mientras pagan su sanción.

En la ley igualmente se incluye que “la JEP deberá informar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y sanciones que hayan sido impuestas contra quienes resulten elegidos a la autoridad electoral para lo de su competencia”.

El articulado incorporó los acuerdos hechos entre el fiscal general, el gobierno y las FARC, entre ellos la precisión sobre el juzgamiento de terceros, disidentes, reincidentes y testaferros de las FARC.

Por otro lado, el partido Conservador, en cabeza del senador Hernán Andrade, anticipó que la bancada propondrá en la plenaria que “no sería correcto juzgar y condenar a oficiales y suboficiales de la fuerza pública por actos de subordinados de los cuales ni tuvieron conocimiento ni las ordenaron”.

Andrade también se refirió al tema de la participación en política de las FARC. “En principio no es correcto que puedan participar en política quien no se haya sometido a la JEP, y no se haya comprometido con la reparación de víctimas, Debemos buscar un equilibrio recíproco: El Estado renuncia a la persecución penal ordinaria y a cambio los exguerrilleros deben acudir al mecanismo transicional antes de entrar a la política.