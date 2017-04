Balean a estudiante universitaria por resistirse a atraco en Transmilenio

La joven de 22 años y estudiante de Diseño en la universidad de Los Andes, Daniela García, recibió un disparo en la cabeza luego de que se resistiera a un atraco en la estación de Transmilenio 21 Ángeles.

Según testigos, García no permitió que el robo se ejecutara y por tal motivo el delincuente sacó un arma de fuego y disparó en la cabeza de la estudiante.

“Cerca a la estación 21 Ángeles una mujer estudiante fue víctima de una lesión, la Policía la auxilia y es llevada al hospital de Suba, luego es trasladada a la clínica Shaio, donde tiene un estado reservado”, dijo el coronel Aguilar, oficial de inspección de la Policía de Bogotá.

Las autoridades trabajan en identificar al delincuente analizando las cámaras de seguridad de la estación y esperan en la brevedad posible dar con el paradero de este hombre.

La madre de la estudiante, Floralba Rincón confirmó el estado critico de su hija afirmando que los médicos no han podido sacar la bala de la cabeza de su hija. Adicionalmente, contó como se enteró del lamentable hecho. "Ella salió a las 5 de la tarde de hacer sus prácticas y me dijo que debía ir a buscar unos papeles, cerca de las 9:00 p.m. me avisó que ya venía en el Transmilenio para la casa, sin embargo se me hizo extraño que casi dos horas después no llegara. A las 10:45 p.m. recibí una llamada de la policía con la noticia de que mi hija estaba herida”.