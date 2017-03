Estudiante de reconocido colegio de Bogotá fue abusada en salida pedagógica

El pasado 10 de marzo, estudiantes del colegio Cambridge, ubicado en el municipio de La Calera en Bogotá, salieron para Villa de Leyva a una jornada pedagógica donde por un fin de semana pondrían en practica conocimientos aprendidos en clase.

Tanto profesores como estudiantes se alojaron en el hotel Abahunza, lugar escogido por la institución desde hace muchos años para acogerlos durante la actividad y donde nunca se había presentado un inconveniente.

A eso de las 4:30 a.m. del domingo 12 de marzo, un hombre en estado de embriaguez empezó a deambular por los pasillos del hotel donde se encontraban las habitaciones de los menores.

Al percatarse de la situación, los profesores revisaron cada cuarto para asegurarse de que los menores estuvieran bien. En la revisión, una niña de 8 años denunció haber sido manoseada por el señor en cuestión.

Inmediatamente se llamó a la Policía de Infancia y Adolescencia para denunciar lo ocurrido. Asimismo, se desplazó al lugar una comisión de directivos del colegio junto al departamento de psicología del mismo.

“Le pedimos a la gente que cualquier información que tengan la aporten al proceso penal a las autoridades competentes, para que no se vaya a ver contaminada la investigación. Todas las personas que acompañaban a las niñas entran en la investigación, tenemos información de sumario que reposa en el expediente para establecer las responsabilidades. No podemos revelarlo para que no se dañe la investigación”, señaló el comandante del departamento de Policía de Boyacá, coronel Juan Darío Rodríguez.

Las autoridades de Boyacá trabajan en conjunto para avanzar en la investigación y así determinar qué delito hubo para esclarecer los hechos y posteriormente determinar las respectivas responsabilidades. Los padres de familia de Cambridge rechazaron lo sucedido.