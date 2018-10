Estudio evidenció entrega irregular de baldíos en tres departamentos

Un grupo de investigación de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), evidenció la forma como se entregaron terrenos baldíos de manera irregular en tres departamentos del país.

De acuerdo con la investigación, entregada a la Corte Constitucional, este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en la Región Andina y algunas zonas del Caribe, las cuales tienen una alta densidad poblacional y una colonización consolidada, ya que en estas zonas existen tres departamentos que concentran el 57,7 % de los casos: Córdoba con 3.484 (28 %), Boyacá con 2.669 (21,45 %) y Tolima con 1.033 (8,3 %).

Según el informe, el número de baldíos por departamento que fueron entregados por medio de la prescripción supera el promedio de la unidad agrícola familiar (UAF) respectiva. En ese sentido, se pudo concluir que entre 1991 y 2015 se habrían registrado 12.005 casos de baldíos entregados en forma irregular mediante la figura de prescripción adquisitiva del dominio.

Este es el caso del departamento del Casanare, donde el tamaño de las prescripciones fue 11 veces mayor, mientras que en Boyacá el promedio equivale casi al doble. En este último departamento, por ejemplo, llama la atención casos en Paipa con un predio de 30.900 hectáreas, y otro en Pesca de 19.000 hectáreas.

Precisamente, la Corte estableció hace cuatro años que los baldíos o tierras públicas destinadas a la reforma agraria, se entregaron a personas que no podían acceder a ese beneficio por medio de este procedimiento irregular.

Los investigadores llegaron al cálculo después de depurar las bases de datos que la Superintendencia de Notariado y Registro le había presentado a la Corte Constitucional, lo cual permitió evidenciar que se trata de un fenómeno que estaría asociado con aquellas zonas en las que hay más presencia del Estado, ya que en los territorios más apartados todavía hay procesos de colonización en marcha y la oferta estatal y de jueces aún es baja.

¿Negligencia judicial?

La figura de la prescripción adquisitiva de dominio es un proceso judicial que regula las relaciones entre particulares sobre predios, cada vez que el dueño legal, quien tiene los títulos respectivos registrados en el folio de matrícula inmobiliaria, se desentiende de su predio y otro particular decide habitarlo y explotarlo.

En ese sentido, el estudio señala que el proceso para adquirir baldíos es distinto, y se hace a través de adjudicación administrativa. En este trámite, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) verifica que el solicitante no tenga otras propiedades y que haya ocupado el terreno por un periodo de cinco año, además la extensión debe limitarse a la UAF.

Aunque existen unos topes, el tamaño de las UAF que entrega el Estado varía según la capacidad productiva de cada región. Así, por ejemplo, mientras que en la Orinoquia contempla grandes extensiones, en departamentos como Boyacá son mucho más limitadas.

No obstante, el estudio encontró que en los procesos de prescripción de dominio los jueces no constatan esos requisitos, de manera que los presuntos baldíos pueden quedar en manos de quienes no tienen el derecho sobre la propiedad.

El análisis de 253 de estas sentencias encontró que los jueces no verificaron si los predios pertenecían a particulares y en varios casos no había folio de matrícula inmobiliaria de los predios.

“Los jueces omitían informar a la ANT para que indagara sobre la posibilidad de que se tratara de un presunto baldío”, destacó la docente Diana Isabel Güiza, quien señala que el informe busca que la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura investiguen estas irregularidades.

En ese sentido, la investigación resalta que Colombia no cuenta con un inventario de tierras y es difícil establecer cuáles serían baldías y cuáles particulares, la inexistencia de matrícula inmobiliaria o de una escritura sobre mejoras, cultivos, vivienda o tenencia de animales, lo que haría prever que en realidad se tratan de terrenos baldíos.

Finalmente, el estudio resaltó que la base de datos elaborada por la Superintendencia de Notariado y Registro carece de información sobre el 18 % de los casos reportados y las cifras podrían ser incluso mayores.