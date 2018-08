Existe probabilidad de que el fenómeno de ‘El Niño’ se tome el país

El jefe de pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Christian Euscátegui, indicó que existe una alta probabilidad, cercana al 70 %, de que el fenómeno climático de ‘El Niño' se presente en el país, esto por el acoplamiento del océano y la atmósfera, lo que puede generar una repercusión en la intensidad de las lluvias.

“Se sigue manejando en términos de probabilidad, porque no está 100 % que se dé. Mientras exista una brecha en el porcentaje no podemos afirmar que iremos hacia una condición seca, además se debe aclarar que no es que ‘El Niño’ llegue a un país sino que es un cambio que se presenta en el Océano Pacífico Tropical, por lo que involucra a los cercanos de esta zona”, detalló Euscátegui y agregó que este fenómeno comprende el periodo diciembre 2018-marzo 2019.

De igual forma, el experto en metereología sostuvo que para octubre y noviembre se prevé que se dé una segunda temporada invernal en el país, por lo que pidió a las autoridades departamentales y locales mantener los respectivos monitores sobre ríos y quebradas.

“El Ideam seguirá en las regiones para llegar al ciudadano del común y tomador del sector, en donde se adelantarán actividades para mejorar los resultados en el agro, en sectores energéticos y además hacer un acompañamiento mes a mes”, señaló el funcionario.

En 2015, Colombia vivió una de las sequías más fuertes de los últimos tiempos como consecuencia de ‘El Niño’, lo que generó que más de un millón de hectáreas agrícolas fueran afectadas y 237 municipios se declararan en desabastecimiento de agua potable.

VIENTOS

Frente a los fuertes vientos de los últimos días, Euscátegui señaló que es una condición “normal” que siempre se da para los meses de julio y agosto en el país, pese a que no se presentaban desde hace dos años. El funcionario detalló que los máximos valores en la ampliación de los vientos se han presentado en Cúcuta, Rioacha, Bogotá y Pasto.

LLUVIAS

Con respecto a las lluvias, Euscátegui manifestó que también se han dado bajo condiciones de normalidad, por el ingreso de humedad desde la Orinoquia. “Hasta el momento las zonas de mayor afluencia en lluvias son Tolima, Huila, Valle, Cauca, Armenia y Bogotá”, dijo.

“La gente piensa que ha llovido mucho en el país por lo que sucede en Bogotá, pero no es así, hemos tenido los niveles de alerta como cada día y no nos han reportado alteraciones frente a la temporada de lluvias que atravesamos”, concluyó el funcionario.