Exmagistrado Francisco Ricaurte "no tiene bienes en el exterior": defensa

El abogado Álvaro Luna Conde, defensor del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, quién se encuentra privado de la libertad en el Pabellón ERE de la cárcel La Picota de Bogotá, precisó que su defendido no posee bienes en el exterior. (Lea aquí: Francisco Javier Ricaurte ya fue recluido en La Picota)

"No tiene bienes en el exterior y los bienes que tiene en Colombia están a nombre de él, ni siquiera en sociedades, pueden verificarlo en todas partes", dijo el abogado.

Luna Conde reiteró que su propósito en este momento es demostrar la inocencia del exmagistrado, que está vinculado en el denominado 'Cartel de la Toga’ por presuntos pagos de coimas a cambio de favores judiciales.

"Ahora nos vamos a encargar de demostrar la inocencia total del doctor Ricaurte, pero con apoyo en la ley, no con una Fiscalía e incluso ha caído la Corte en un tipo de desconocimiento de lo legal por hacer aparentar que la justicia cumple con su función", dijo el abogado.

El exmagistrado fue salpicado en la investigación, luego de que el exfiscal de la Unidad de Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, argumentara en sus declaraciones ante la Justicia que parte del dinero en efectivo recibido por él tendría como destino final a Francisco Ricaurte.

Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelan que Ricaurte habría recibido dinero, con el fin de obstruir los procesos que se llevaban a cabo en contra de senadores y exfuncionarios públicos.

Sobre estas actuaciones, Luna Conde precisó que el exmagistrado no sostuvo reuniones que lo involucraran en actos de corrupción.

"(...) por ejemplo, la reunión de Musa en el famoso hotel Marriott con Ricaurte no fue una reunión, fue un encuentro cuando se había provocado la presencia de Musa en ese sitio, y duró dos minutos. El otro dice que duró 20 minutos, dos personas más dicen que duró dos minutos, que presenciaron, que vivieron todos los hechos", argumentó el abogado.

Entre tanto, el penalista indicó que el proceso jurídico de su defendido no tiene que trascender a territorio estadounidense, ya que no es de su dependencia.

"Primero, no tenemos porque extraditarlo si hay una justicia que sirve y opera en Colombia. Segundo, no tiene que ver nada con la justicia de los Estados Unidos. Hay una grabación que se trajo y que se está demostrando que no es cierto lo que se dice allí, entonces, cuál es el problema, por qué lo tienen que extraditar. Ahora, si lo van a extraditar, claro, apague y vámonos sin un proceso en Colombia que ya se inició y en una investigación que tiene tres entes judiciales investigando, en donde la defensa obviamente, a pesar de la inferioridad de las condiciones en la que está, va a demostrar que es absolutamente falso lo que se está diciendo", dijo el abogado defensor.

La defensa precisó que hasta el momento no han pensado en buscar un acercamiento con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, no descartan recopilar pruebas que demuestren la inocencia de su defendido.