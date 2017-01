Exministra Cecilia Álvarez rendirá entrevista en caso Odebrecht

Por no encontrarse en el país en esta fecha, la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, no asistió este martes a la Fiscalía General de la Nación a una entrevista para que informara sobre el contrato de la Ruta del Sol tramo dos.

El ente investigador precisó que la exministra de este gobierno no está vinculado al proceso penal que se adelanta en el momento contra el exviceministro Gabriel García, como también al exsenador Otto Nicolás Bula, a este último será mañana cuando se le decidirá si va a la cárcel.

La presencia de Alvarez se espera para que reporte sobre la ampliación del contrato para la obra del Tramo Dos de la Ruta del Sol, firmado entre Odebrecht y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Desde su cuenta de Twitter, Cecilia Alvarez, manifestó que: "No he recibido oficialmente comunicación de entrevista ante la @FiscaliaCol, pero he ofrecido toda mi colaboración cuando se requiera".

Este martes quien sí asistió a la Fiscalía fue el empresario Manuel Barraza quien es socio del exviceministro Gabriel García Morales. El ente investigador busca establecer si el empresario habría recibido parte del dinero que presuntamente le dio Odebrecht a García Morales.

La defensa de Barraza, en cabeza de Abelardo de la Espriella, señaló que la relación entre su cliente y el exviceministro no tendría nada que ver con negocios relacionados con la firma brasileña.