Exministro Andrés Felipe Arias será extraditado a Colombia

El juez federal estadounidense John O’Sullivan autorizó este jueves la extradición del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias a Colombia, donde fue condenado el 17 julio de 2014 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a pagar 17 años y 5 meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).

A pesar de que en su contra pesa una orden de captura desde que fue condenado por la Corte Suprema, el exministro lleva más de tres años en Estados Unidos (las autoridades le perdieron el rastro a Arias en Colombia desde el 13 de julio de 2017, días antes de ser condenado), intentando que ese país le otorgue refugio como perseguido político.

Finalmente, este jueves, durante una audiencia en la que estuvo presente el expresidente Álvaro Uribe, el juez estadounidense le dio luz verde a la extradición de Arias, quien fue detenido por las autoridades inmediatamente.

No obstante, el exministro de Agricultura cuenta ahora con 30 días para apelar la decisión del juez ante una instancia superior. Incluso, la defensa de Arias ha dicho en diferentes oportunidades que cuenta con más recursos y que el proceso podría llegar a la Corte Suprema de ese país.

El pasado mes de febrero, la justicia estadounidense negó a la defensa de Arias un recurso presentado en el que argumentaba que no había un tratado de extradición vigente con los Estados Unidos.

“El juez de primera instancia determinó que con base en la información que le estaba entregando el Estado colombiano, que considera verídica, sí hay tratado con Estados Unidos”, señaló en su momento el abogado Víctor Mosquera, en diálogo con medios radiales.

El apoderado de Arias acusó al Gobierno Nacional de enviar un documento para confirmar el acuerdo entre los dos países. “Han cambiado las cosas, enviando un documento que no podían enviar a los Estados Unidos, asegurando que el tratado estaba vigente cuando ellos mismos habían asegurado que no lo estaba”, dijo el abogado.

Precisamente, sobre este mismo tema, se pronunció este jueves el expresidente Álvaro Uribe, tras la audiencia. “El señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del Gobierno de Colombia (...) El Gobierno de Colombia ha engañado a la opinión internacional, a los Estados Unidos, porque el Gobierno de Colombia ha dicho que hay tratado de extradición cuando no lo hay. En Colombia, la Corte en 1986 declaró inexequible la ley colombiana que ratificaba el tratado”, aseguró el mandatario.

“Las extradiciones, por ejemplo, que hizo mi Gobierno las hizo basado en el código de procedimiento penal, no en el tratado de extradición. Me parece sumamente grave que el Gobierno de Colombia diga esto”, agregó Uribe.

El exmandatario además aseguró que cuando el presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de extraditar a Venezuela al narcotraficante Walid Makled, “dijo que con Estados Unidos no había tratado, que también había requerido a Makled, y que lo mandaba a Venezuela porque con Venezuela sí había tratado”.

“Ahora cambia, ahora mandan un oficio, diciendo que extraditen a Arias y que sí hay tratado”, resaltó Uribe.

Sobre este tema, el Gobierno colombiano ha dicho que el pedido de extradición de Arias no es una persecución y que se basa en una solicitud de la justicia. “El Gobierno colombiano, mi gobierno, no ha perseguido a nadie nunca. No es nuestro estilo, no es nuestra forma de proceder. A mí me parece bastante injusto que quieran acusar al Gobierno y al presidente de la República de estar interfiriendo ante el gobierno norteamericano para condenar, extraditar a Andrés Felipe Arias”, dijo en diciembre de 2016 el presidente Santos.

En esa misma época, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que el Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos, suscrito en 1979, está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado.

“Las declaratorias de inexequibilidad efectuadas en su momento por la Corte Suprema de Justicia de las leyes aprobatorias de este Tratado, solo tienen efectos internos para Colombia y, por ende, es procedente que los Estados Unidos de América autorice una extradición con fundamento en el Tratado de 1979, tal como lo ha hecho en casos anteriores”, dijo la Cancillería.

Pero en su diálogo con los medios de comunicación en la ciudad de Miami, el expresidente Álvaro Uribe también habló sobre los escándalos de corrupción que hoy sacuden a la justicia colombiana y dijo que al exministro de Agricultura “le han negado el recurso de apelación, que es un recurso universal”.

“Ahora se conocen actos de corrupción de magistrados que firmaron la sentencia contra Arias. La magistrada ponente, María del Rosario González, se quejaba de que el gobierno mío la perseguía. Dijo que yo había mandado a asesinarla, imagínense ustedes, y no le aceptaron el impedimento. En lugar de retirarse del caso, que debió ser lo ético, salió como ponente y propuso la ponencia para sentenciar a Arias”, dijo Uribe.

Y resaltó: “el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una condena de una corte en la cual hay probados casos de corrupción, y el señor Arias vuelve hoy a una cárcel en Estados Unidos cuando en Colombia no tiene la posibilidad de un recurso universal que es el recurso de apelación. Seguimos en la lucha, con tristeza, pero seguimos en la lucha”.

ASÍ HA SIDO LA BÚSQUEDA DE ASILO EN EE.UU.

El 17 de julio de 2015, la Corte Suprema de Justicia halló culpable a Andrés Felipe Arias Leyva por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros por el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS).

La pena impuesta fue de 17 años, 5 meses y 8 días de prisión, y una multa de 30.800 millones de pesos, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos por los mismos años de la condena. De inmediato, el alto tribunal ordenó su captura y negó la detención domiciliaria.

No obstante, para el momento en que se leyó su sentencia, el político ya había salido del país rumbo a Estados Unidos, donde ha intentado por más de tres años tramitar una solicitud de asilo, bajo el argumento de que en Colombia es un perseguido político.

Mientras adelantaba este proceso, el 24 de agosto de 2016, las autoridades de Estados Unidos aprehendieron a Arias en atención a la orden de captura expedida por la Corte Suprema tras condenarlo por AIS.

En un comunicado, la defensa del exministro dijo que insistiría ante las autoridades de Estados Unidos en busca del asilo político, a pesar de la captura. “El exministro Andrés Felipe Arias Leiva, actualmente es solicitante de asilo en un tercer país seguro, Estados Unidos de América, por ser víctima de un cuadro fehaciente y persistente de persecución política (…) Confiamos en que las autoridades protejan los derechos del exministro como solicitante de asilo, en especial garanticen el principio internacional”.

En noviembre de 2016, el exminsitro Arias logró su libertad bajo fianza, luego de que el juez admitiera un recurso presentado por la defensa, en el que argumentaba que no había un tratado de extradición vigente entre Colombia y Estados Unidos.

Ese mismo año, en el mes de diciembre, el Gobierno colombiano respondió al argumento de la defensa, luego de que el juez federal a cargo le solicitara, a través del Departamento de Estado, que se pronunciara sobre el estado actual de la vigencia de dicho tratado.

“El Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado”, explicó la Cancillería en un comunicado, y dijo que las declaratorias de inexequibilidad efectuadas en su momento por la Corte Suprema de Justicia de las leyes aprobatorias de este Tratado, solo tienen efectos internos para Colombia.

Este año, el pasado mes de febrero, la defensa de Arias informó que el juez federal estadounidense John O’Sullivan negó el recurso presentado con base en la información que le entregó el Estado colombiano, “la cual considera verídica”, posición que hoy se mantuvo y que llevó al exministro de Agricultura de nuevo a prisión y también muy cerca de regresar a Colombia.

La defensa, por su parte, intentará sacar adelante los otros recursos con los que cuenta en Estados Unidos para evitar la extradición del exministro, pues tiene 30 días para presentar la apelación, que incluso podría llegar a la Corte Suprema de ese país.

-

REACCIONES

Diferentes personalidades políticas del país, especialmente del Centro Democrático, se han pronunciado sobre la extradición del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, desde Estados Unidos.

Iván Duque

Precandidato y Senador del Centro Democrático

“El mundo al revés: criminales de lesa humanidad de Farc para el Congreso y Andrés Felipe Arias condenado a 17 años sin haberse robado un peso”.

Thania Vega

Senadora Centro Democrático

“Inmenso dolor siento con situación de Andrés Felipe Arias. Se decidió la legalidad de extradición”.

María del Rosario Guerra

Precandidata y senadora del Centro Democrático

“Cuanta injusticia y persecución con @ARIASINOCENTE Mi solidaridad con su familia y oraciones para que haya justicia”.

Rafael Nieto

Precandidato presidencial del Centro Democrático

“Criminales Farc libres mientras Arias va a la cárcel. Solidaridad con él y su familia. Persecución sin fronteras de Santos contra la oposición”.

Fernando Araújo

Senador del Centro Democrático

“A Arias en Colombia le niegan el recurso universal de apelación, el derecho de segunda instancia. Por eso acude a al asilo político”.

Alfredo Rangel

Senador del Centro Democrático

“Sin robar ni un peso Andrés F. Arias a la cárcel 17 años. Culpables de miles de crímenes jefes de las FARC al Congreso y ni un día de cárcel”.

Juan Fernando Cristo

Precandidato presidencial

“Acatamiento y respeto a la decisión de las autoridades estadounidenses respecto al exministro Andrés Felipe Arias”.