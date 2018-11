Exministros de Hacienda apoyan la propuesta de gravar la canasta familiar

Guillermo Perry, por ejemplo, preferiría un IVA de 12% para los productos no gravados, mientras que Rudolf Hommes cree que gravar la canasta familiar es lo que "técnicamente" se debe hacer. // Colprensa

A pesar de ser una medida impopular, la propuesta de extender el IVA a la mayoría de los productos de la canasta familiar para aumentar los ingresos de las arcas públicas no es exclusiva del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya lideró esta cartera económica entre junio de 2003 y febrero de 2007 en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

De hecho, antes de su llegada, el también representante de la cartera de Hacienda del líder del Centro Democrático, Roberto Junguito Bonnet (agosto 2002-mayo 2003), intentó sacar adelante una iniciativa similar sin mucha suerte. Planeaba gravar con una tarifa de IVA de 2% a los bienes de la canasta, una decisión que fue declarada posteriormente inconstitucional por la Corte.

“Todos los ministros de Hacienda hemos tratado de hacer esto que está haciendo Carrasquilla, de ampliar los productos sujetos al IVA (…) En ese momento, no se tomó la precaución de crear un esquema por medio del cual se protegiera a la gente de menos ingresos. Por eso, la Corte Constitucional se atravesó”, confesó Junguito en una entrevista con El Tiempo.

Pero la idea de gravar con IVA a más de 80% de los productos de la canasta, incluidos aquellos que actualmente están exentos o excluidos como el huevo, la leche, la carne, el arroz o las frutas también es apoyada por otros exministros que han tenido la oportunidad de liderar la cartera de Hacienda en los Gobiernos de César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Uribe (2002-2010) o Juan Manuel Santos (2010-2018).

Este es el caso de Rudolf Hommes (agosto de 1990 – julio de 1994) o de Guillermo Perry (agosto de 1994 – junio de 1996), quienes apoyan la idea de extender el IVA a la mayoría de los productos de la canasta pero que le ponen algún que otro reparo a la propuesta presentada por el Gobierno.

De un lado, Hommes expresó que gravar la canasta es lo que técnicamente se debe hacer, aunque tenga un efecto social muy fuerte. Sin embargo, aseguró que solo convendría si se logra establecer un mecanismo eficiente de compensación del IVA para las personas más desfavorecidas, algo que no se logró la vez pasada.

“La gente no cree que se pueda devolver, pero la forma de hacerlo ya está inventada, que sería con una tarjeta bancaria que funcione como un ahorro. La cuestión es cuánto tiempo nos podemos tardar en implementar la tecnología, pues el país tardó años para unificar la tarjeta de Transmilenio”, señaló Hommes.

Por su parte, Perry opinó que es necesario gravar a más productos de la canasta. No obstante, declaró que no sería lógico hacerlo con una tarifa tan elevada y, adicionalmente, manifestó que no es conveniente bajar la tasa general de IVA de 19% a 18% en 2019 y 17% en 2020 en los productos que ya están gravados de esta forma.

“Esta idea viene de tiempo atrás. El beneficio de las exenciones de IVA va a la clase media y alta. Se necesita establecer una tasa intermedia, por ejemplo, de 12% en los productos que hoy no pagan IVA. Pero nunca me imaginé que Carrasquilla les pusiera de golpe una tasa de 18%. Además, los bienes que ya tienen IVA de 19% deberían conservarlo y no reducir lo que tanto esfuerzo costó en la Reforma Tributaria de 2016”, dijo el exministro.

Al contrario, el también exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, ha asegurado en los últimos días a diversos medios que no le ve futuro a una tarifa de IVA de 18%, que no cree que este proyecto de Ley tenga luz verde en el Congreso y que además deja a la clase media del país con un golpe al bolsillo considerable.

Por su parte, el saliente exministro Mauricio Cárdenas (3 de septiembre de 2012-07 de agosto de 2018) ha sido uno de los más cautos a la hora de pronunciarse sobre el proyecto de ley de financiamiento que tendrá que sacar adelante el Gobierno para conseguir financiar los $14 billones que le faltan al Presupuesto de 2019. Al ser preguntado por LR, el exrepresentante de esta cartera dijo que esperará a pronunciarse. “Esperemos porque entiendo que le van a hacer algunos ajustes”, afirmó.

Gobierno defenderá su plan

A pesar de que los diferentes partidos políticos, incluso, los de la Coalición del Gobierno como el Centro Democrático, han mostrado su oposición a la idea de gravar 80% de la canasta familiar, el director de la Dian, José Andrés Romero, aseguró ayer que seguirán adelante con la tarea de defender su plan A de ley de financiamiento.

Y es que gravar alrededor de 80% de los productos de la canasta es el grueso de su proyecto y les permitiría recaudar solo en 2019 unos $11,3 billones. Recordemos que hoy solo 53% de los productos están gravados con una tarifa general de 19%.

“El Gobierno tiene plan A. Vamos a seguir adelante con esta propuesta. Sin embargo, estaremos dispuestos a escuchar otras alternativas argumentadas en el Congreso. Cualquier alternativa tendrá que sopesar que necesitamos $14 billones”, aseguró Romero en un encuentro con medios.

Igualmente, el director de la Dian defendió que esta propuesta trabaja sobre la equidad tributaria y ayudará tanto a la formalización de la economía como a la reducción de la evasión. “Estamos ante una propuesta ganadora. Se trata del camino más equitativo para recaudar los recursos que necesita el país”, sentenció.

Ahorros del Estado

Tras hacer un balance de los primeros noventa días de Gobierno, el presidente Iván Duque anunció que hoy enviará la circular de austeridad a todas las instituciones del Ejecutivo, al tiempo que presentará el programa detallado de su administración en esta materia.

Además, señaló que junto con el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), buscarán que en los próximos tres años el país alcance ahorros del orden de $6 o $7 billones, y que se planea que para el año entrante el ahorro sea de $1,2 billones.

“Trabajaremos por la transparencia y la eficiencia administrativas, por la supresión de nóminas paralelas y porque tengamos una política más transparente en materia de viáticos, de comisiones, de esquemas de seguridad de la rama ejecutiva”, dijo.