Expertos debatirán en Bogotá sobre el reto de proteger a la vejez

Este miércoles se llevará a cabo en el Hotel Tequendama de Bogotá un foro internacional organizado por Colpensiones en el que se escucharán importantes voces y diferentes posturas sobre uno de los principales temas de la agenda social del Estado colombiano: “El rol del Estado en la protección de la vejez”.

El panel contará con la presencia de la ministra de Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, el contralor general de la República, Edgardo José Maya, y la presidente de Colpensiones, Adriana Guzmán Rodríguez; además de importantes ponentes de talla internacional como Mariano Bosch, líder de la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo, Cecilia López, presidente y fundadora del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico, y Eduardo Lora, investigador asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, entre otros.

Precisamente, COLPRENSA habló con Eduardo Lora sobre los retos que tiene el país en materia pensional y las políticas que se deben implementar para proteger a las personas que llegan a la tercera edad, un tema que el investigador abordará ampliamente este miércoles en el Hotel Tequendama.

- ¿Cuál debe ser el rol que debe asumir el Estado para proteger la vejez en Colombia?

El Estado debería proteger a los adultos mayores que más lo necesitan y no a quienes han tenido la fortuna de tener trabajos estables y bien pagados la mayor parte de su vida laboral, que son quienes reciben los grandes subsidios en el régimen de prima media y en los regímenes especiales en la actualidad. El Estado debería además proteger a los trabajadores contra su propia incapacidad financiera y previsora. Esa es, a fin de cuentas, la razón que justifica la obligatoriedad de las cotizaciones en el régimen pensional.

Pero actualmente no hace eso, porque el sistema pensional colombiano es imposible de entender para el trabajador común y se presta a que los fondos privados de pensiones manipulen psicológicamente a sus afiliados y no pensionen prácticamente a nadie. Le doy una cifra: los pensionados de las AFP no llegan a 50.000.

- ¿Qué políticas se deben implementar para proteger a las miles de personas que llegan a la tercera edad y no pueden acceder a una pensión?

Estamos en mora de hacer una reforma pensional estructural para darles protección a todos los adultos mayores. La propuesta más revolucionaria en esta materia es la "pensión básica universal" para todos, desmontando todos los regímenes de contribución obligatoria, y dejando en libertad al que quiera afiliarse a un fondo de pensiones. Esta propuesta no es viable fiscalmente en la actualidad, pero podría ser la meta que orientaría el proceso de reforma pensional de mediano plazo.

- ¿Cómo ve el escepticismo de los colombianos para alcanzar una pensión?

Totalmente justificado, muy poca gente se pensiona. Excepto quienes llegan a las 1.300 semanas en el régimen de prima media, los demás tienen muy pocas posibilidades de pensionarse. A la enorme mayoría de los afiliados a las AFP les devuelven la plata con sus rendimientos, que no son gran cosa, porque no llegan a las 1.150 semanas que se requieren en el régimen de ahorro individual o no alcanzan el valor de los ahorros necesarios para tener la pensión mínima. Aunque existe un Fondo de Garantía de Pensión Mínima para resolver este problema, resulta que apenas unas 5.000 personas han recibido ese subsidio.

- ¿Cómo hacer sostenible el sistema pensional con los problemas de formalización laboral en el país?

Si tenemos que echarle la culpa a la informalidad de los problemas pensionales, es porque el sistema pensional está mal pensado y no reconoce la realidad del país. Por eso se necesita una reforma estructural del sistema. Ya expliqué cuál es la reforma que yo prefiero, aunque no sea la más viable de momento. En mi charla en el seminario voy a resumir otras opciones de reforma y voy a proponer algo más de lo que nunca se habla como un marco institucional que garantice una visión de largo plazo para el sistema pensional.

