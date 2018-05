Expresidente Uribe defiende su derecho a no votar por objeción de conciencia

El expresidente de Colombia y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, insistió este martes en que tiene el derecho a acogerse al derecho de la objeción de conciencia en el trámite de los proyectos legislativos que debe aprobar el Congreso de la República.

Su planteamiento se da luego de que en el Consejo de Estado él expusiera ese derecho como una de las causales de algunas inasistencias a los debates en el Senado, motivo por el cual se le procesa en virtud de una solicitud del abogado Nixon Torres, quien demandó su investidura.

Uribe Vélez, ante el magistrado Milton Chaves, aseguró en la audiencia del lunes que por objeción de conciencia no votó el fast track, como tampoco lo hizo la bancada de su partido, el Centro Democrático.

“La bancada nuestra, sobre esos temas, tomó la decisión de no votarlos. Yo acudí y me registré y, por supuesto, no voté, pero eso me obliga –honorable magistrado- a recordar algunos temas: cuando se iniciaron las conversaciones de La Habana, yo expresé mi desacuerdo con el inicio de unas conversaciones que no tuvieran como condición un cese de actividades criminales por parte del grupo terrorista que iría a participar en esas conversaciones. También, por la circunstancia de que se tratara a las Fuerzas Armadas de Colombia, que han sido democráticas y constitucionales, en plan de igualdad con el grupo terrorista. También, por la circunstancia de que se negociaran con ellos temas esenciales de la agenda nacional, como la lucha contra el narcotráfico y el tema de la propiedad y la explotación de la tierra”.

Uribe, tras justificar ante el magistrado la postura frente al plebiscito de la paz, sostuvo que “el desconocimiento del plebiscito, el cierre en La Habana, la sustitución del resultado plebiscitario por una proposición en el Congreso, nos llevó a nosotros por razones de conciencia, de coherencia, como bancada a decir: no podemos votar esta legislación, no podemos votar estas piezas de acto legislativo, estas piezas legales”.

Y sostuvo además que “entonces, esa es la razón por la cual no voté en compañía de nuestra bancada el 20 de junio de 2017 y en otras ocasiones, honorable magistrado, cuando se discutían los temas derivados del Acuerdo con la FARC”.

En la audiencia, el expresidente y senador justificó con excusas médicas unas fallas por temas médicos, otras por viajes al exterior que él mismo financió, como también otras por el paro de pilotos de Avianca.