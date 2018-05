Fajardo calificó lo dicho por Uribe frente a profesores como un “despropósito”

El candidato presidencial y profesor Sergio Fajardo salió hoy al paso a las críticas que hizo el expresidente de la República y senador, Álvaro Uribe, quien durante una manifestación señaló que los profesores no enseñan a discutir y que además cuando él los invita a hacerlo les da miedo”.

Las declaraciones de Uribe fueron entregadas por el expresidente en Manizales, y que según se vio en videos, cuestionó a los docentes cuando le increpaban durante una manifestación, en la cual les respondió con esa afirmación.

Según se ve en un video, Uribe sostuvo: “en la universidad no les enseñan a discutir, por lo menos, entiendan este mensaje: Aquí los invitamos con todas las garantías, es lo que necesita el país”. Incluso en otro de sus apartes señaló: “¿por qué no me dejan ir a mí a la Universidad de Caldas a una discusión?, porque les da miedo discutir a los profesores”.

Ante esto, y desde Envigado Fajardo respondió estoy contra lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe. Yo soy un profesor. De hecho, el cántico que muchas veces me saluda es 'Un profesor, un profesor, presidente de la Nación'. Y eso es lo que yo soy”.

Para Fajardo, es una “descalificación proveniente de un personaje tan importante, agrede y le quita valor a quienes queremos que sean los protagonistas de este país. Es un gran despropósito, repito, para nosotros los profesores. Y yo soy un profesor y siempre he dicho que si volviera a nacer, sería de nuevo un profesor. Yo voy a ser el primer profesor presidente de Colombia y es una ofensa muy grande la que nos hace (el senador Uribe)”.

DESDE FECODE

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) también rechazó el pronunciamiento del expresidente y señaló: “manifestamos una total indignación y rechazo a las palabras temerarias de Álvaro Uribe Vélez. Este tipo de calumnias son una afrenta al magisterio y a la buena educación del país. Invitamos a exigir respeto por nuestra labor”.