Fallece Mariano Ospina Hernández, militante histórico del Partido Conservador

Este lunes 12 de marzo falleció Mariano Ospina Hernández, líder del Partido Conservador.

Ospina, quien tenía 90 años, heredó la ideología política de su padre, Mariano Ospina Pérez, que fue presidente de Colombia entre 1946 y 1950.

El militante histórico del conservatismo era ingeniero civil y estudió en las universidades MIT y Harvard. A lo largo de su vida trabajó como docente y catedrático, pero dedicó gran parte de sus años a la política.

En esta área fue concejal de Guatavita, Itagüí y Medellín, senador entre 1970 y 1982 y embajador de Colombia en Alemania. También fue delegado de Colombia en varias instancias internacionales y consultor de negocios.

Ospina Hernández se casó con Elena Baraya, con quien tuvo siete hijos.

En la noche de este lunes, Mariano Ospina Hernández se hizo tendencia en Twitter, debido a que diferentes personalidades de la política colombiana lamentaron la partida del líder político.

@soyconservador lamenta el sensible fallecimiento de Mariano Ospina Hernández, ex embajador y ex Senador de la República, y envía sus más sinceras condolencias a todos sus familiares y amigos. pic.twitter.com/Q9kh3tU9DJ

— Partido Conservador (@soyconservador) 13 de marzo de 2018