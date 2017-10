Falleció Magali González, la niña con progeria que nunca dejaba de sonreír

Este viernes falleció en el Hospital de Candelaria, Valle, Magali González Sierra, la niña colombiana de 17 años que padecía de progeria, luego de sufrir una fuerte virosis durante una semana aproximadamente.

Su papá, José Eider González, le dijo a El País que desde la noche del jueves estuvieron llamando a la EPS para solicitar una ambulancia que la llevara a una clínica de más complejidad en Cali, pero que fue imposible.

"Nos decían que a esa hora no venían hasta acá, que no habían ambulancias y lo único que me hacían era recomendarme que la llevara al Hospital de Candelaria", aseguró González.

Precisamente, Magali fue llevada al hospital del municipio de Candelaria desde el medio día de este viernes, lugar donde falleció a las 6:30 p.m.

"Aún no se conocen las causas de su muerte. Lo único que se sabe es que Magali tenía esa gripa hace cuatro días y la estaba afectando mucho. Cada vez que tosía se quedaba sin aire y nos tocaba a nosotros mismos darle el oxigeno", relata uno de los familiares.

Magali, según González, será un angelito que se fue para el cielo y que desde allá estará cuidando a su familia. "Ella y yo nos considerábamos gemelos, y así nos quedaremos por siempre", cuenta su padre.

Magali fue conocida luego de que varios medios de comunicación narraran la historia de su enfermedad, y de que se hiciera una campaña para lograr la celebración de sus 15 años, la cual se realizó el año pasado en su municipio.

La niña padecía del síndrome de Hutchinson-Gilford o progeria, que hace que los niños envejezcan prematuramente y de manera acelerada. Según el relato de sus padres, la enfermedad empezó a los 10 meses. "La piel se le fue endureciendo, se le puso acartonada, se le cayeron las pestañas, las cejas, el cabello", contó su mamá a El País.

La historia de Magali conmovió a tantas personas, que fue visitada por James Rodríguez y la exreina Ariadna Gutiérrez.