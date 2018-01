Falsos mensajes invaden las redes sociales con el inicio de la campaña electoral

La cadena falsa que circula en Whatsapp esta semana y que asegura que el censo poblacional es una "trampa para las próximas elecciones", no ha sido la única mentira que ronda entre las redes sociales de millones de colombianos.

El mensaje aseguraba que "lo que el Gobierno pretende (con el censo) es obtener nuestros datos electrónicos para usarlos en voto electrónico, como lo hicieron en Venezuela". Lo errado del mensaje incluso obligó al registrador nacional, Juan Carlos Galindo, a aclarar que la información era falsa y que el voto electrónico ni siquiera existe en Colombia.

Este caso es solo un nuevo ejemplo de las falsas cadenas de mensajes que suelen circular en Whatsapp, Twitter y Facebook, para generar desinformación y que suelen tener auge durante las temporadas electorales.

Uno de los casos más recordados surgió después de celebrarse el plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz con las Farc el pasado 2 de octubre del 2016, cuando el gerente de la campaña del NO del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, aseguró en una polémica entrevista que publicó el diario La República, que tras descubrir el poder viral de las redes sociales empezaron una campaña de indignación "para que la gente saliera a votar verraca".

Esa campaña llenó a las redes sociales de mensajes con falsa información que hoy en día todavía muchos creen y replican.

"Replicar un comunicado sin fuentes es supremamente peligroso aunque parezca un juego telefónico. Verificar fuentes es la obligación de todo lector en estos tiempos de bombardeos virtuales", asegura el filósofo y analista político Juan David Ochoa.

A esos ejemplos se suma la cadena sobre el falso aporte del 7% que tendrían que hacer los pensionados para las bases guerrilleras o el mensaje que ponía en duda la entrega los fusiles de las Farc a la ONU; los cuales han sido difundidos sin filtro por muchos ciudadanos, sin verificar el origen y las intenciones detrás de los mismos.

Para el analista político Andrés Felipe Galindo, este tipo de mensajes exige de los ciudadanos la misma desconfianza que se asume con los avisos sospechosos de un banco.

"Hay que hacer lo mismo como cuando llega un aviso del banco al correo electrónico, antes de dar clic se verifica directamente con la entidad si la información es real, y ¿cómo se hace esa verificación con las noticias?, pues si yo veo en redes sociales una noticia que dice 'Se firmó la entrega del país a las Farc' o 'Timochenko fue nombrado ministro', pero eso no se ve reflejado en ningún otro medio nacional, pues hay que comenzar a sospechar que lo que te dicen es mentira, siempre hay que validar", explicó.

"Antes de replicar en redes sociales piensen cómo van a quedar ante los demás, pueden ser vistos como personas completamente desconectadas de la realidad. Por eso es necesario cotejar con otros canales de información", puntualizó el analista Galindo.

Pero además, los falsos mensajes que ya amenazan el calendario electoral son "muy peligrosos para la democracia", argumentó el politólogo Fernando Posada.

"Por principio hay que dudar y corroborar con otras fuentes cada vez que recibe información. Pero sobre todo hay que dudar de la procedencia y de las intenciones de quienes envían cadenas mentirosas por Whatsapp", explicó.

Evidenció que con mensajes como el del descuento en la pensión juegan con "los miedos de las personas, ese (el de la pensión) es el más claro porque es el sustento de la gente y amenazan diciendo falsedades, diciendo que habrá nuevos impuestos, lo cual es falso".

"Si hay información de una sola fuente y no está en otros medios, hay que dudar, verificar en los portales oficiales, uno podría decir que cuando uno recibe algo por ese medio es falso por ejemplo yo en mi caso personal no he conocido la primera información que llegando por Whatsapp sea verídica, hay que dudar y contrastar siempre", agregó Posada.

Para el analista político Juan David Ochoa, esto demuestra que "la virtualidad y la facilidad para encubrir autores de comunicados falsos ha acelerado el colapso de la oficialidad mediática, los puentes confiables entre un medio que cumple protocolos preestablecidos de investigación y comunicación con su receptor están siendo progresivamente resquebrajados por las plataformas anónimas".

Además, "los delitos de injuria y calumnia están siendo usados permanentemente sin control. Y los efectos son devastadores a largo plazo, son inimaginables en la memoria colectiva de una sociedad que desconoce las mínimas reglas de la información, y a corto plazo socava la estabilidad de las democracias y la confiabilidad en las instituciones".

Los otros falsos mensajes que han causado desinformación en el país:

"Los desmovilizados recibirán salario de $1.800.000"

Se hizo viral a finales del 2016 que los guerrilleros desmovilizados iban a recibir un salario de $1.800.000, mensaje que generó indignación entre diferentes sectores, incluso varios senadores, como Álvaro Uribe Vélez, lo publicaron en sus redes sociales.

A raíz de ello, el Gobierno aclaró que en la página 75 del Acuerdo Final de paz entre el Gobierno y las Farc, se expresa que: "Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las Farc-Ep a partir de la terminación de las Zvtn (Zonas veredales transitorias de normalización) y durante veinticuatro (24) meses, recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del Salario mínimo legal vigente, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos".

Esto corresponde a $703.117 del Smmlv y no a $1.800.000 como divulgan algunos mensajes en redes sociales.

"Todos los pensionados de Colombia deben aportar el 7% de su pensión a la paz"

El siguiente mensaje se hizo viral en redes sociales en los últimos meses: "“Acaba de pasar la ley Roy Barreras, queda sólo un debate sobre normatividad. Todos los pensionados de Colombia deben aportar el 7 % de su pensión a la paz para el sostenimiento de las bases guerrilleras. Lo anterior en el primer año, luego de la norma proporcional, el 7 % y al final el 9 %... para que sigan aprobando el proceso de paz”.

Ante esto, el mismo senador Roy Barreras tuvo que salir a desmentir el mensajes tras recibir varios insultos en sus redes sociales.

“Es triste que los promotores del No pretendan engañar a los pensionados de Colombia. Es falso, no existe tal ley, no se aprobado nada que tenga que ver con el sagrado derecho a la pensión de los colombianos”, dijo el senador.

La entonces ministra de Trabajo, Clara López, también tuvo que salir a los medios a rectificar que "no es cierto que se esté tramitando ley para ponerles impuestos a los pensionados para financiar el posconflicto. Son mentiras".

Incluso el Senado a través de un comunicado tuvo que desmentir este rumor, en el que aseguró que "revisados los libros radicadores de proyectos de ley y de acto legislativo, así como la respectiva base de datos existente en la sección de leyes de esta Corporación, no se encontró que actualmente, como tampoco en el pasado, se haya radicado y tramitado alguna iniciativa con el propósito de fijar un porcentaje de mesadas pensionales, para financiar la paz en Colombia o el posconflicto”.

"Los fusiles de las Farc no fueron entregados"

Aunque la ONU hizo público a través de los medios de televisión nacional y con un video en vivo la entrega de armas de las Farc, circuló por redes sociales una información que decía que esa entrega fue falsa.

Sin embargo todos los medios de comunicación colombianos y ciudadanos vieron con éxito el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de entrega de armas.

Fue un acto público que contó con la presencia de los miembros de las Farc, representantes de la Misión de la ONU en Colombia y el presidente, Juan Manuel Santos.

Allí incluso todos vieron como el jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnaulto, cerró el candado del último contenedor, en la zona veredal transitoria de normalización de Pondores, en el departamento de La Guajira.