El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, explicó que todavía existe retraso en la operación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, por lo que los resultados finales no se conocerán antes del 30 de octubre.

Según manifestó el funcionario, faltan 57 municipios por censar, de los 1100 que hay en el país, que se encuentran ubicados principalmente en las regiones del Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Magdalena, Bolívar, Bogotá y Cundinamarca.

“El retraso se debe a un déficit presupuestal que encontramos, las fuertes lluvias que atravesó el país y algunas cuestiones de seguridad por el ciclo político. Así mismo, muchas viviendas han rechazado la visita del censista, por lo que la operación se ha extendido”, explicó Oviedo.

El funcionario reiteró que “faltan muchos colombianos por censar, tenemos un 96,7 % del territorio cubierto y aunque puede sonar a que faltan pocas personas la realidad es otra. Este censo tuvo una mala ejecución en su inició y no debió hacerse en medio del cambio político sino en 2015 o 2016”.

San Andrés se convierte en un “caso especial”, según explicó Oviedo, ya que existen 9000 viviendas que han rechazado el censo, lo que hace que falten 30.000 personas por este proceso. “Si los isleños no nos abren la puerta, no los vamos a poder contar. Para esta zona del país contrataremos 50 censistas más, pero necesitamos que den entrada y no crean en mitos”, agregó.

El director del DANE explicó que hay un “run run”, principalmente en San Andrés y Valle del Cauca, donde se dice que el objetivo del censo es conocer dónde viven los ricos y los pobres del país para quitarles el Sisbén.

“No queremos entrar con multas ni sanciones. Hago un llamado a los colombianos para que no se dejen creer de estos cuentos. Los resultados del censo cuenta con una absoluta discreción, por lo que pueden tener confianza de que esto no será usado para fines como el Sisbén", aclaró el funcionario.

Oviedo señaló que las zonas de influencia de alias 'Guacho' también les ha generado dificultad para realizar la operación, debido a que es de alta peligrosidad. "Poblaciones cercanas a Tumaco y Nariño no han podido ser censadas. Por el momento estamos en pausa allí, pero esperamos que antes del 30 de octubre lo hayamos podido solucionar", añadió.

Censo electrónico

El censo poblacional contó con dos momentos: uno digital y otro presencial. El primero de ellos, iniciando el 9 de enero y cerrando el 13 de abril, fue la implementación, por primera vez en Latinoamérica y Colombia, del censo electrónico, el cual fue diligenciado por 5.048.492 personas.

El nuevo director del DANE se mostró en desacuerdo con la implementación del censo electrónico, ya que para él fue un "oso", porque las personas no tenían confianza al momento de registrar los datos en la plataforma.

“Por el afán de sorprender se implementó un censo electrónico que no tenía sustento y el cual quebró la confianza de los colombianos en la operación. Esa medida era para que por lo mínimo 10 millones de colombianos se hubieran censado y no 5, es triste porque se notó más que nunca el DANE está débil tecnológicamente”, dijo.

En su momento, el exdirector Mauricio Perfetti, detalló que con esta medida se ahorraron cerca de 16.000 millones de pesos en el total del costo del censo. Sin embargo, Oviedo rechazó esto y sostuvo que el ahorro no se dio, debido al déficit que hubo.

“No podemos obviar que el censo electrónico fue un desgaste. Se quiso innovar, pero no se logró por la mala ejecución de cada paso, además de que implicó un mayor gasto”, manifestó el funcionario del gobierno del presidente Iván Duque.

Los resultados del eCenso detallaron que el 10,2 % de la población colombiana fue censada, de ellos el 48,4 % fueron hombres y el 51,5 % mujeres.

El organismo manifestó que las cinco ciudades capitales con mayor proporción de la población eCensada fueron Tunja (22,35 %), Bogotá (19,19 %), Popayán (18,11 %,) Puerto Carreño (17,85 %) y Mocoa (17,67 %).

Con respecto al diligenciamiento con “discapacidad funcional”, el exfuncionario destacó que 10.510 personas se censaron en internet.

Acciones legales

El director del DANE manifestó que una vez concluya el censo pedirá a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República revisar e investigar los procesos de la operación y tomar acciones legales en cuanto al déficit.

“Hubo cosas en el DANE que se pasaron por alto y por eso ahora es que estamos colgados y sin plata. Había un presupuesto que no alcanzó, porque no se tuvieron en cuenta varias situaciones, además de la mala ejecución e inversión en una plataforma que era de dudosa reputación para realizar el censo", concluyó Oviedo.

