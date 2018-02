Familia de María Andrea Cabrera asegura que su muerte fue un homicidio

Una vez el Instituto de Medicina Legal reveló las causas de la muerte de María Andrea Cabrera, hija del general (r) Fabricio Cabrera, el abogado penalista Jaime Granados, en representación de la familia de la joven universitaria anunció que la sustancia de metanfetaminas (extasis) halladas en el cuerpo de la joven fueron suministrados por terceros. (Lea aquí: Mezcla de alcohol y éxtasis, causa de muerte de la hija del general (r) Cabrera)

“Hay un consumo moderado de alcohol, luego no hay ninguna conducta en ese consumo que pudiese generar la muerte a un ser humano, en cambio se encontraron rastros de metanfetaminas, sustancias alucinógenas que concretamente se llama extasis y que según dice Medicina Legal estaba alojada en la región gástrica del estómago, lo que es compatible con la hipótesis de que fue puesta en su bebida por parte de sus acompañantes, lo que es confirmado después por parte de fuentes testimoniales”, dijo el penalista.

De acuerdo con Granados, dicha acción desde el punto de vista penal se denomina bajo el delito de homicidio, “en ese sentido la familia reconoce el trabajo científico que ha hecho Medicina Legal, sin embargo, las pruebas serán análisis de los peritos que la defensa de víctimas quiere cotejar”.

Tras conocerse los resultados y las diferentes hipótesis que manejaron las autoridades sobre el deceso de María Andrea Cabrera, el penalista relató los hechos ocurridos en la madrugada del pasado domingo.

"Debemos decir que no es cierto que Andrea y su amiga llegaron acompañadas para continuar la reunión, hay evidencia que muestra que las dos niñas salieron hacía el apartamento donde estaba la madre de una de ellas. Las jóvenes llegaron sin ningún acompañante, y que dada la condición de salud deciden llamar a un amigo para transportarla a la Fundación Santafe", dijo el penalista.

Granados rechazó de forma enérgica los señalamientos del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Hoover Penilla quien, según el penalista, desvío la información tras su declaración el pasado lunes. “Hay personas que han pretendido desinformar y desviar las investigaciones”.

Sobre los presuntos responsables de la muerte de la joven el abogado indicó que uno de ellos cuenta con antecedentes penales, al parecer, habría hecho lo mismo con otras jóvenes. Por lo que Granados, aseguró que ahora el reto de la Fiscalía es esclarecer los hechos. Por último, aseguró que hasta el momento se ha recolectado material probatorio que será suministrado a la Fiscalía General de la Nación para que avancen con la investigación.

A su turno, el general (r) Fabricio Cabrera padre de la joven indicó: “no podemos dejar que se le eche la culpa de su muerte a una persona que ya no está. Yo tengo la claridad de que Andrea no estuvo vinculada en el mundo de las drogas, por favor no deterioremos la imagen de una persona tan linda como lo fue Andrea. No desviemos la memoria de un ser que no se puede defender porque está muerta.