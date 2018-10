Familiares de Cristo José siguen esperando que secuestradores lo liberen

Rastros de cansancio y dolor, pero también de esperanza, rodearon este jueves a Diana Arévalo, mamá de Cristo José Contreras Arévalo, de 5 años, quien permanece secuestrado desde la mañana del pasado miércoles.

En medio de agradecimientos por los mensajes de apoyo que ha recibido su familia, relató una anécdota que la fortalece para continuar luchando por la liberación de su hijo.

“Ayer (miércoles) Dios me envió un ángel. Era una mujer que perdió a su hijo quien me daba fuerzas y abrazándome me decía que mi niño va a volver”, dijo Arévalo.

Las declaraciones se dieron en medio de una marcha de los compañeros del colegio donde estudia su hijo, en el corregimiento Guamalito de El Carmen, para exigir el regreso sano y salvo de Cristo a su hogar.

“Tengo fuerzas, porque están aquí, me han dado palabras de aliento y aunque mi dolor es muy grande, también sé que hay mamás que han pasado dolores más fuertes”, recordó la angustiada madre.

Desde muy temprano, los alcaldes de la zona del Catatumbo y las autoridades civiles asistieron a una misa en Ocaña, uniéndose en una cadena de oración por la vida y el regreso a la libertad del hijo menor de Edwin Contreras, alcalde de El Carmen.

CONSEJO DE SEGURIDAD

Édgar Pallares, secretario de Gobierno de Norte de Santander, presidió un consejo de seguridad en Ocaña, con el general Mauricio Moreno, comandante de la Segunda División del Ejército, el general Juan Libreros, comandante de la Región 5 de Policía y algunos alcaldes.

Pallares anunció que las autoridades continuarán desarrollando un plan ‘candado’, con hombres de inteligencia, de Fuerza Aérea y soldados del Ejército desplegados, con el único fin de ubicar al niño.

Asimismo, resaltó el aumento a $100 millones de recompensa, por la información que conlleve a la ubicación del menor de edad.

“Se promovió una gestión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, para que Cristo José regrese a su casa”, dijo Pallares. Por ahora, las autoridades no tienen certeza de qué grupo ilegal secuestró al hijo del alcalde.

“Según las informaciones de inteligencia, en la zona del secuestro están el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia del Epl, Los Pelusos. Todo apunta a cualquiera de los dos, pero no se sabe aún”, aseguró Pallares.

DESPLAZAMIENTOS

Los alcaldes de la provincia de Ocaña aseguraron que por las constantes amenazas y los temores que generó el secuestro de Cristo José han decidido sacar a algunos de sus familiares de los municipios donde gobiernan.

“Expresamos nuestra profunda preocupación e indignación por el clima de inseguridad e intranquilidad en esta región, que hoy de manera particular toca a la familia de nuestro compañero y amigo Edwin Humberto Contreras”, aseguraron los dirigentes a través de un comunicado.

Los dirigentes expresaron que la reaparición del secuestro en la región es un acto de daño y dolor que no trae ningún beneficio.

Por ahora, la situación se mantiene tensa en el Catatumbo, en medio de zozobra por el regreso a la libertad del pequeño. Líderes comunales mantienen un cordón humanitario en busca de Cristo José.

REACCIONES

-William Villamizar Laguado, Gobernador de Norte de Santander

Manifestó que le preocupa la situación del niño Cristo José Contreras y que se están coordinando los operativos de su búsqueda. Asimismo, resaltó que ofreció $100 millones de recompensa por información del menor.

Alejandro Carlos Chacón, Presidente de la Cámara de Representantes

Aseguró que este hecho “patentiza no solo la persistencia del crimen en Norte de Santander, sino también la indiferencia de las autoridades nacionales ante el incesante clamor de la población por mayores esfuerzos en la protección de su vida”.

Diana Arévalo, mamá de Cristo José Contreras, le agradeció a los colombianos el apoyo que ha recibido. “Quiero darles las gracias a todos, porque si estoy aquí en pie, es por las fuerzas que me han dado. Yo tengo la esperanza de volver a ver a mi hijo y también sé que hay madres que sufren dolores más fuertes del que tengo”.

Jesús Leid Montagut, Presidente de la Asociación de municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y El Catatumbo, aseguró que es un acto inhumano secuestrar a un niño. “Piensen (secuestradores) en sus hijos y si quieren un cambio están equivocados”.

Anterior Trabajos de Acuacar en Getsemaní se tardarían dos semanas más