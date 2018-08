Fenalco pide al Gobierno modificar ley seca de la consulta anticorrupción

Pedro Marún Meyer, presidente (e) de Fenalco, calificó como preocupante la implementación de la ley seca durante el fin de semana en que se adelantará la consulta anticorrupción en el país, programada para el próximo 26 de agosto.

“Por supuesto que apoyamos los procesos de participación ciudadana, sin embargo, de manera muy atenta, solicitamos al Gobierno Nacional, se revisen los efectos que podría tener esta medida en la economía del país”, afirmó Marún Meyer.



De acuerdo con el gremio, tan sólo el año pasado en Bogotá la ley seca afectó a 49.500 establecimientos nocturnos y cerca de un millón de empleos, tanto directos como indirectos.

Así mismo, Fenalco señaló que en Bucaramanga, la ley seca afectó en un 70% a establecimientos nocturnos y cerca de un millón empleos, tanto directos como indirectos.

“La norma claramente afecta la dinámica, sobre todo de los establecimientos nocturnos como bares, restaurantes, hoteles y tiendas de barrio que ven afectados sus ingresos en ese fin de semana en un 60%”, sostuvo el gremio de comerciantes.

Bajo esta perspectiva, Fenalco pidió que la medida se implemente a partir del domingo 26 de agosto desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m., y no desde el sábado como lo indica la norma, que prohíbe la venta y consumo de alcohol desde las 6 de la tarde del día anterior a las elecciones, hasta las 6 de la mañana del día siguiente.



“Ya son cuatro las Ley Secas en lo corrido del año, no hay comercio que aguante, pues la afectación no es solo durante la Ley Seca, ya que antes y después de la misma los comercios frenan sus pedidos por temor a llenarse de inventarios. En momentos en que el comercio empieza a ver signos de recuperación, necesitamos iniciativas que apalanquen el crecimiento del sector”, concluyó Pedro Marún.