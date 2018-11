Fiscal Néstor Humberto Martínez se defiende de acusaciones en su contra

Luego de la denuncia que publicó Noticias Uno en relación con las declaraciones de Jorge Enrique Pizano, fallecido la semana pasada y uno de los testigos clave en el escándalo de Odebrecht en Colombia, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, emitió un comunicado en el que hace referencia a una serie de conversaciones con Pizano.

Pizano aseguró en una entrevista grabada en agosto pasado que Martínez Neira tenía conocimiento de los sobornos que la brasileña estaba entregando para quedarse con las obras de la Ruta del Sol II.

En el comunicado emitido en la mañana de este martes, el fiscal se defiende señalando que “con el fin de cumplir el encargo cabalmente, le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de 'coimas', a lo cual me contestó 'Hombre… pues no tengo certeza'; de hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a 'paramilitares'. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades”.