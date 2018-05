Fiscal revela cómo se habrían robado los dineros del posconflicto

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al intervenir este miércoles en un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, reveló detalles de cómo operaba la red que cobraba comisiones por tramitar proyectos sociales que se crearon en el marco del postconflicto, los cuales en su mayoría son financiados con recursos extranjeros.

Martínez indicó que la Fiscalía tiene soportadas sus investigaciones del funcionamiento de este cartel -que era liderado por Marlón Marín, hoy en Estados Unidos en condición de informante para la justicia de ese país- con más de 80 mil registros telefónicos desde enero de 2017.

El fiscal declaró que se han identificado no a 9 personas, sino a 12, y que esas nuevas imputaciones se conocerán en los próximos días, en donde se soportará porque eran los intermediarios para cobrar coimas en los proyectos que se creaban para los desmovilizados.

Según Martínez Marlón Marín contó que las coimas en cada proyecto iban entre el 5% y el 11%, pero siempre más bajas que las que piden supuestamente los políticos. El Fiscal también indicó que este grupo tomó contacto con, al menos, cuatro alcaldes de Antioquia, Boyacá, Nariño y Casanare, esto con el propósito de asegurar el direccionamiento de los proyectos.

Explicó que una de las líneas sobre las cuales se buscó hacer esa intermediación fue en los contratos para la construcción de vías terciarias, para lo cual accedieron a información exclusiva de los municipios. En total presentaron propuestas en 58 municipios de 19 departamentos, entre ellos Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Nariño, Tolima y Vaupés.

Igualmente, la Fiscalía recabó información que le permitió aclarar que la mitad de la coima se recibía primero, y luego de logrado la otra parte.

Un segundo modelo que empleó esta red fue con los recursos que se giran para las llamadas Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) en donde buscaron a los contratistas para que con base en acercamientos con el alcalde local se pudiera tener ese proyecto.

Martínez Neira, incluso señaló que la red tenía, al parecer, vínculos con algún funcionario en el Departamento de Planeación Nacional, con el objetivo de garantizar que el proyecto fuera financiado y saliera rápidamente. Esto lo hacían por medio de proyectos productivos, las granjas, frigoríficos, plantas de energía y proyectos de vivienda.

“Se conocerán en los próximos días los contratos, pero el grueso no está contaminado, debemos asegurar que hasta la última moneda llegue a los desmovilizados, sería un crimen que una moneda de centavo termine en bolsillos privados”, declaró el fiscal y resaltó que los proyectos que se están financiando han dejado ya cosas positivas pese a estos problemas. En tal sentido destacó el caso de Henry Castellanos, quien durante su tiempo en las Farc se conoció como Romaña.

“Romaña me llamó a decirme que no se quería volver al monte, pero que necesitaba recursos para financiar proyectos en la región porque no está cumpliendo el Gobierno”, contó el fiscal, tras detallar que gracias a la embajada de Noruega, Castellanos recibió poco más de 120 millones de pesos con los cuales ya se tiene un sembrado de maíz en 30 hectáreas, de las cuales se esperan, al menos, 3.000 toneladas, esto en una finca en la Julia, Meta.

Durante el debate además intervinieron el ministro del Interior, Guillermo Rivera; el secretario general de la Presidencial, Alfonso Prada; el alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, quienes explicaron cómo se han venido implementado los acuerdos de paz y el manejo de los fondos de paz.

Igualmente, habló el saliente secretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, quien explicó que recursos del exterior han llegado a esta justicia, como también la operación inicial que se viene dando a la estructura de la JEP.