Fiscalía General no ha legalizado captura de Jesús Santrich

A pesar de la captura de Seuxis Hernández Solarte más conocido como Jesús Santrich, el lunes pasado, por delitos relacionados con narcotráfico, el Fiscal General de la Nación no ha legalizado su captura, a pesar de tener solo cinco días para ese procedimiento. Se conoció que este proceso no se ha realizado debido a que al ente investigador no ha llegado la documentación requerida para cumplir con dicho proceso.

Para realizar la legalización de captura del exmiembro del grupo guerrillero, el fiscal debe estudiar los informes hechos por el CTI de la Fiscalía, del mismo modo el Gobierno estadounidense debe proporcionar una serie de papeles en los que se evidencian los motivos por los cuales fue detenido. Una vez la documentación sea remitida a la Fiscalía, el jefe del ente acusador deberá proceder con el trámite.

Tras esto, las autoridades de Estados Unidos tendrán 60 días para formalizar la solicitud de extradición del exnegociador de las FARC.

Una vez se lleve a cabo este proceso, añadió la Fiscalía, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) deberá emitir un concepto en el que defina si los hechos sobre los cuales se tienen pruebas, fueron cometidos tras la firma de los acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, es decir, si se dieron con posterioridad al primero de diciembre de 2016.

En caso de que el concepto de la JEP determine que es la justicia ordinaria la encargada de llevar el proceso, esto en caso de que los delitos hayan sido cometidos con posterioridad a la referida fecha, la Corte Suprema de Justicia deberá realizar el respectivo estudio a la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos.

Finalmente, la decisión quedará en manos del presidente de la República. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos fue claro al afirmar que “si cumplido el debido proceso –y con pruebas irrefutables— hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del Acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo el concepto de la Corte Suprema”, dijo el mandatario.

LA DEFENSA DE SANTRICH

Por otro lado, se espera que en la tarde de este viernes Gustavo Gallardo, abogado penalista y quien defiende los intereses de Santrich, radicará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de Hábeas Corpus que tiene como finalidad verificar la legalidad de la captura.

Para Gallardo, la forma como la Fiscalía General de la Nación adelantó la solicitud de la corte estadounidense fue "extremadamente rápida", actitud que calificó como el desencadenante de una serie de fallas que hacen ilegal la detención de Santrich, con quien -dijo- solo ha podido hablar en dos ocasiones, en la noche de este lunes, cuando en criterio del detenido “no ha sido maltratado”. Ese fue el momento en que Santrich dio a conocer el inicio de la huelga de hambre.