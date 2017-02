Fiscalía investiga la veracidad de las declaraciones de testigos de Odebrecht

En relación con la polémica que se generó en la Fiscalía luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revelará una carta en la que señala que el exsenador Otto Bula no tendría conocimiento de si un millón de dólares ingresó a la campaña Santos Presidente 2014, la entidad aclaró que investigan todas las declaraciones rendidas en el marco de la investigación por los millonarios sobornos.

“En relación con el caso Odebrecht, la Fiscalía se permite reiterar que se encuentra investigando la veracidad de todas las declaraciones acopiadas, junto con el acervo probatorio existente y en proceso de recaudo a nivel nacional e internacional, lo único que permitirá la aplicación estricta de la ley, condenar responsables y absolver inocentes, como corresponde a un Estado de Derecho”, señaló la Fiscalía.

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, había señalado anteriormente que Bula Bula había asegurado que dicho monto había llegado a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, a través del empresario Andrés Giraldo. Sin embargo, en su carta, escrita a mano, Bula dice que no le “consta” que eso haya sido así, desmintiendo en parte a Martínez.

"Tal y como lo hice ante la Fiscalía General de la Nación manifestaré entre otras cosas, que no es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos Presidente o al señor Juan Manuel Santos", escribió Bula.

El excongresista afirma que está dispuesto a dar declaraciones ante el CNE, y por ello el manuscrito será remitido a la magistrada Ángela Hernández, quién es la encargada de hacer la ponencia sobre este caso.

Frente al caso Odebrecht, este jueves el fiscal Néstor Humberto Martínez, viajará a Brasil en compañía de los investigadores del caso Odebrecht para “profundizar” las investigaciones que se adelanta en los dos países por los sobornos de la firma.

Martínez sostendrá el próximo jueves 16 de febrero una reunión con el Procurador General de la República Federativa de Brasil, Rodrigo Janot, en la sede de la entidad en Brasilia (Brasil).