Fiscalía pidió “revisar y reversar” preacuerdo con Gustavo Villegas

El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, solicitó revisar el preacuerdo que se inició con el exsecretario de Seguridad de Medellín Gustavo Alberto Villegas, ya que no cumple con los términos judiciales.

De acuerdo con Claudia Carrasquilla, directora especializada contra Organizaciones Criminales, “el preacuerdo no fue autorizado, el nivel central no está de acuerdo con ese preacuerdo, es inaudito que se haya realizado un preacuerdo donde no haya ninguna colaboración con la justicia por parte de estas personas”.

Anunció que desde el ente acusador verifican los efectos judiciales que tiene para dirimir la situación con el exsecretario. "Se está estudiando la viabilidad jurídica en el que se dejen sin efectos ese preacuerdo. Los términos nos son los ajustados”, dijo.

Estas reacciones se dan en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía en contra de Villegas por su presunto nexo con bandas criminales en la capital antioqueña.